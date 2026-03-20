François-Henri Pinault et Salma Hayek à Rennes

Rennes : Le clan Pinault fixe les conditions pour un nouveau stade

Rennes20 mars , 9:30
parClaude Dautel
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Entre le Stade Rennais et la municipalité rennaise, le dialogue n'est pas simple concernant le Roazhon Park. Tandis que la mairie milite pour l'extension de l'actuel stade, la famille Pinault pense plutôt à construire une nouvelle enceinte plus moderne. Mais le propriétaire du club breton fixe les conditions.
François-Henri Pinault ne s'exprime pas souvent dans les médias, pas plus que son père ne le fait. Mais ce vendredi, le propriétaire du Stade Rennais sort de son mutisme dans les colonnes du quotidien Ouest-France afin de s'exprimer sur les différents dossiers qui concernent le club breton. Sujet qui a donné lieu à de nombreux débats depuis plusieurs saisons, celui du stade. Dans la foulée de la construction de la Piverdière 2, un centre d'entraînement ultra-moderne qui a coûté 40 millions d'euros, entièrement payés par la famille Pinault, l'idée de construire un nouveau stade a été envisagée, mais la mairie refuse de libérer les terrains nécessaires et privilégie des travaux d'agrandissement sur le Roazhon Park. François-Henri Pinault évoque ce sujet, et fixe les conditions pour que ce sujet sensible avance.

Rennes doit redevenir européen

Dans les colonnes du quotidien régional, le propriétaire du Stade Rennais prévient que l'équipe de Franck Haise doit s'installer durablement dans la course à l'Europe pour relancer ce dossier du stade. « En temps voulu, les discussions autour du Roazhon Park seront à nouveau sur la table. Un préalable indispensable est de retrouver le niveau européen et de s’y maintenir durablement. Il faudra ensuite reprendre les discussions avec la ville de Rennes. Tout le monde sait que le sujet est compliqué, pour plein de raisons, et il l’est encore plus depuis que les droits audiovisuels du football français se sont effondrés. Cela oblige les clubs à faire preuve de davantage de prudence dans leurs investissements. Il faudra aussi en passer par des études détaillées sur le financement et la rentabilisation d’un nouvel équipement », précise François-Henri Pinault.
Après quatre victoires consécutives, le Stade Rennais est brutalement retombé sur terre puisque Lille est venu s'imposer le week-end dernier au Roazhon Park, mais le club breton reste tout de même en course pour l'Europe. De quoi réjouir le propriétaire de Rennes, qui rêve cependant de Ligue des champions plus que d'Europa League.
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Mais où est donc passé Sergio'nn'??? C’est le moment d'exprimer ton soutien à Textor.........

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Voir la philosophie de Fonceca avec ses compositions et son jeux a cinq derrière.

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Et oui mais Fonceca a choisi de jouer derrière, 5 défenseurs, on a bien vu devant le Celta Vigo, première mi-temps, la baballe derrière au risque de se faire contrer et d'encaisser, mais non heureusement Niakate a mis un coup de "pelle" et paf carton rouge..... Parfois pour essayer, ils ont envoyé de grands ballon devant, du style Endrick démerde toi..... Et oui là c'est compliqué. Avant de juger réellement les hommes, regardons celui qui a créé le système.

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il n'y a que les cons qui ne change pas d'avis

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Et oui pour quoi le REAL le mettait ede côté..... Le REAL un grand club qui connait son sujet.

Ligue 1

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Lens
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4
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5
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Rennes
4326127743376
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Lorient
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