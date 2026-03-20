TV : Nice - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Suite à sa brillante qualification en quarts de finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain va retrouver son quotidien en Ligue 1 avec un déplacement à Nice samedi.

Quelle heure pour Nice - PSG ?

samedi 21 mars à 21h00 à l’Allianz Riviera. L’arbitre sera Willy Delajod. Resté leader du championnat de France sans jouer le week-end passé et solide vainqueur de Chelsea en 8es de finale de C1 mardi (3-0 après le 5-2 de l’aller), le club de la capitale française veut poursuivre sa bonne dynamique face à Nice. Cette rencontre entre le PSG et l’OGCN se déroulera ceà l’Allianz Riviera. L’arbitre sera Willy Delajod.

Sur quelle chaîne suivre Nice - PSG ?

Comptant pour la 27e journée de Ligue 1, cette rencontre qui opposera Nice à Paris sera diffusée sur l'antenne de Ligue 1+.

Les compos probables de Nice - PSG :

Toujours en lice pour remporter la Coupe de France, au contraire de Paris, Nice s’est donné un sacré bol d’air la semaine passée en battant Angers (2-0). Toujours installé à la 15e place du championnat, le Gym a toutefois pris huit points d’avance sur la zone rouge, ce qui veut dire que la bande de Claude Puel a fait un grand pas pour le maintien. C’est donc sans pression que l’OGCN tentera de réaliser l’exploit de faire tomber Paris. Pour ce match, Nice sera privé de Abdi, Cho ou Ndombele.

La compo probable de Nice : Diouf - Mendy, Dante, Bah - Clauss, Sanson, Boudaoui, Vanhoutte, Bard - Boudache - Kevin Carlos.

Laissé au repos la semaine dernière, avec le report de son match face à Nantes, le PSG a parfaitement profité de ce cadeau de la Ligue pour se qualifier en quarts de finale de la Ligue des Champions. Désormais, Paris va tout faire pour rester leader du championnat en éloignant Lens si possible. Pour cela, le PSG devra battre Nice. Lors de cette rencontre, Luis Enrique fera sans Barcola, Hakimi ou Ruiz.

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La compo probable du PSG : Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Zaire-Emery, Vitinha, Neves - Désiré Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.