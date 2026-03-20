TV : Nice - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Les sardines qui viennent la ramener alors que l'OM est la honte de la Ligue1 en Coupe d'Europe. Elle est bien bonne celle-là ! ^^
seulement par les fans boys, les petits caniches et autres cireurs de pompes de ton genre..Les autres voyaient la même médiocrité de Fonseca dans de nombreux domaines lors de cette série de victoires trompe l'oeil avec une moule incroyable et face à des équipes nullissimes où on s'est fait dominer salement voir rouler dessus la plupart du temps
Il y a pas si longtemps il était adulé bande de nazes
Bah il se défonce pour la coupe du monde et par pour l'OM et il reviendra ensuite dans ses travers avec un tel salaire vaut mieux qu'il s'en aille
Fonseca c’est un bon Coach pour sublimé un Collectif ou Faire progresser des Jeunes Maintenant si le club vise des trophées va Falloir Chercher un Nouvel entraîneur
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|56
|26
|18
|2
|6
|49
|23
|26
|49
|26
|15
|4
|7
|53
|33
|20
|47
|26
|14
|5
|7
|40
|27
|13
|44
|26
|13
|5
|8
|40
|33
|7
|43
|26
|13
|4
|9
|45
|37
|8
|43
|26
|12
|7
|7
|43
|37
|6
|37
|26
|10
|7
|9
|40
|31
|9
|37
|26
|9
|10
|7
|37
|40
|-3
|36
|26
|10
|6
|10
|34
|36
|-2
|34
|26
|9
|7
|10
|37
|32
|5
|32
|26
|9
|5
|12
|23
|32
|-9
|28
|26
|6
|10
|10
|29
|41
|-12
|27
|26
|6
|9
|11
|20
|32
|-12
|27
|26
|7
|6
|13
|32
|48
|-16
|19
|26
|4
|7
|15
|19
|36
|-17
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|26
|3
|4
|19
|25
|60
|-35
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