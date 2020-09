PSG-OM : Une sanction spéciale pour Kurzawa et Amavi ?

Dans : Ligue 1.

Ce mercredi soir, la commission de discipline de la LFP va étudier le bouillant PSG-OM et déterminera les sanctions des joueurs expulsés.

Dario Benedetto, Neymar et Leandro Paredes seront sur le grill, au même titre que Jordan Amavi et Layvin Kurzawa. Les deux latéraux sont d’ailleurs ceux qui risquent de prendre le plus cher durant l’audience, selon les informations rapportées par RMC. Et pour cause, la radio dévoile que l’international français et le défenseur formé à l’OGC Nice risquent jusqu’à sept matchs de suspension, les qualificatifs de comportements violents et d’actes de brutalité ayant été retenus. En revanche, il n’est pas dit que Layvin Kurzawa et Jordan Amavi écoperont du même nombre de matchs de suspension.

Kurzawa plus durement sanctionné ?

« Reste à savoir si les deux latéraux seront cuisinés sur la même sauce, puisque sur les images du diffuseur, il semble tout de même qu'Amavi soit d'abord venu pour séparer les belligérants, avant de prendre un premier coup au visage de la part de Kurzawa. Puis de rétorquer » indique le média, pour qui il est donc tout-à-fait possible que Layvin Kurzawa écope d’une sanction plus importante que Jordan Amavi devant la commission de discipline de la LFP. Par ailleurs, la radio dévoile que Neymar risque entre un et sept matchs de suspension tandis que Dario Benedetto ne devrait écoper que d’un seul match, ses deux cartons jaunes lui ayant été attribué pour gain de temps. Les dossiers de Di Maria, auteur d’un crachat et d’Alvaro, accusé de propos racistes, sont plus délicats et il est pour l’instant difficile de jauger le risque qu’ils encourent. De plus, il sera intéressant d’observer si la commission de discipline de la LFP étudie les nouvelles images diffusées ce mercredi par la télévision espagnole, et qui laissent planer le doute au sujet de propos homophobes possiblement prononcés par Neymar à l’égard… d’Alvaro.