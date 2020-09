PSG : Téléfoot dévoile les images, Di Maria a bien craché !

Dans : PSG.

Angel Di Maria est dans la tourmente. La chaîne Téléfoot a diffusé des images montrant l'Argentin cracher en direction d'Alvaro Gonzalez.

Presque 48 heures après le Classique remporté par l’Olympique de Marseille, les polémiques subsistent. Deux cas graves ressortent de cette rencontre, les accusations d’insultes racistes lancées par Alvaro Gonzalez à Neymar, et le supposé crachat d’Angel Di Maria vers ce même marseillais. Concernant la seconde affaire, Valentin Rongier a tapé du poing sur la table. Il demande des sanctions. « Je trouve que vous parlez beaucoup de ça (affaire Alvaro-Neymar) mais pas beaucoup du crachat de Di Maria. Les insultes racistes, c’est très grave mais un crachat en période de Covid où il faut faire très attention, on n’en parle pas beaucoup », lançait le joueur olympien ce mardi en conférence de presse.

🔴 Les images de Telefoot qui montrent que Di Maria crache en direction d’Alvaro Gonzalez. #TeamOM pic.twitter.com/NdiSnKfIvs — Thomas (@omisapro) September 15, 2020

Et justement, des avancées ont eu lieu dans la journée. Le diffuseur de la Ligue 1, Téléfoot, a montré des images sur lesquelles Di Maria est bel et bien en train de cracher en direction de son adversaire. Même s’il n’a pas touché le défenseur, El Fideo risque gros. Son cas devrait être examiné ce mercredi par la Commission de discipline de la LFP. Celui qui a été contrôlé positif au coronavirus au début du mois de septembre risque une sanction de cinq matches de suspension. Une affaire qui ne viendrait pas arranger Thomas Tuchel, qui fait déjà face à un groupe amoindri par les départs, les cas de Covid-19 et les suspensions.