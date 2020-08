PSG : Lyon et Léo Dubois au secours de Paris face à l'UEFA ?

Dans : Ligue 1.

La Ligue des Champions désormais terminée, le PSG se concentre sur le mercato. Le poste de latéral droit doit trouver preneur, et celui-ci pourrait être le Lyonnais Léo Dubois.

Le Paris Saint-Germain a touché ses limites dimanche soir contre le Bayern. Cette défaite (1-0) en finale de la C1 est une déception pour l’ensemble du club. Le Paris SG doit grandir et apprendre de cette désillusion, pour gagner enfin cette Ligue des Champions tant attendue. Dans cette optique de revenir plus fort, Leonardo est attendu au tournant au mercato. Si le club de la capitale souhaite recruter au milieu de terrain, il a l’objectif d’embaucher un latéral droit. En effet, il faut remplacer Thomas Meunier, parti au Borussia Dortmund, alors que son remplaçant Tilo Kehrer ne semble pas en mesure d’assumer le poste de titulaire.

Il y a la piste sérieuse nommée Timothy Castagne (24 ans, Atalanta Bergame). Le Belge a eu des contacts avec le PSG, tout comme un autre homme plus connu dans l’Hexagone. Le Parisien évoque un certain Léo Dubois (25 ans, sous contrat jusqu’en 2024), qui été déjà lié au club parisien ces dernières semaines concernant un éventuel transfert. Le défenseur de l’Olympique Lyonnais, récent demi-finaliste de la C1, est observé certes pour ses bonnes prestations mais également dans la logique du club « de regarder en priorité les joueurs formés en France pour répondre aux critères de l’UEFA ». Formé au FC Nantes, l’international français (4 sélections) a rejoint l’OL en 2018 et pourrait donc poursuivre son évolution vers les sommets. Il faudra débourser au moins 20 M€ pour s’attacher ses services. Un montant à la portée du PSG.