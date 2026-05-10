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PSG - Brest : les compos (21h00 sur Ligue 1+ 2)

Ligue 110 mai , 20:07
parGuillaume Conte
0
PSG : Marin; Mayulu, Zabarnyi, Marquinhos, Lucas Hernández; Fabián Ruiz, Beraldo, Dro; Kang in Lee, Gonçalo Ramos, Barcola
Brest : Coudert; Guindo, Le Guen, Junior Diaz, Tousart; Dina Ebimbe, Chotard, Magnetti; Del Castillo, Ajorque, Doumbia
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Monaco - Lille : les compos (21h sur beIN 2)
10 mai , 20:02
Le Havre - OM : les compos (21h00 sur Ligue 1+ 4)
10 mai , 20:01
Toulouse - OL : les compos (21h00 sur Ligue 1+ 3)
10 mai , 19:59
Auxerre - Nice : les compos (21h00 sur Ligue 1+ 6)

Derniers commentaires

Toulouse - OL : les compos (21h00 sur Ligue 1+ 3)

Yaremchuk , AMN une cata , Top Merah

Toulouse - OL : les compos (21h00 sur Ligue 1+ 3)

Comment le Toulousin ne prend pas rouge, juste incompréhensible VAR et Dechepy power

Julian Alvarez au PSG, il confirme

Bien sur ! C'est un top joueur et, pour un argentin, une super mentalité !!

OM : Frank McCourt en larmes, le nouveau prix de Greenwood tombe

De zerbi le veux a tottenahm, il faut juste convaincre la ligue anglaise pour accepter, mais ca peut se faire

L'OM doit finir 7e, ce serait mérité

N importe les deux c'est européen

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
67322147623329
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163237223272-40

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