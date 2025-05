PSG ‍: Al-Khelaïfi fait sa loi et scandalise la Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

En raison de la présence du PSG à la Coupe du monde des clubs, le Trophée des Champions ne devrait pas se tenir cet été. Un calendrier modifié à cause du club parisien qui provoque la colère générale.

Le prochain Trophée des champions opposera le Paris Saint-Germain à Reims ou à l’Olympique de Marseille, si le club parisien venait à gagner la Coupe de France. Mais cette affiche, qui pourrait être très attendue en cas de Classique, ne devrait pas se disputer cet été. En effet, L’Equipe a révélé qu’en raison de la participation du PSG à la Coupe du monde des clubs cet été, le timing était trop serré pour que le Trophée des champions puisse se disputer cet été. C’est donc l’hiver prochain que ce titre se disputera, mais cet aménagement du calendrier passe très mal chez de nombreux observateurs.

L1 : Le prochain match du PSG reporté ? https://t.co/RJ9iGbAwUM — Foot01.com (@Foot01_com) May 20, 2025

C’est par exemple le cas de Daniel Riolo, très agacé de voir que Nasser Al-Khelaïfi fait la pluie et le beau temps en Ligue 1. « Donc pas de trophée des champions en août parce que le PSG le décide … comme l’année dernière.. ok ok sinon le déménagement de la LFP a Poissy ça avance ..? » a ironiquement demandé le consultant de l’After Foot, qui s’agace très régulièrement de la trop forte influence de Nasser Al-Khelaïfi dans les instances du football français. Avis similaire du côté de l’insider Mohamed Toubache-Ter, énervé par avance de cet aménagement du calendrier en faveur du PSG.

L'influence du PSG agace

« Le PSG décide, ça exécute ! Quelle folie ! » s’est emporté l’insider mercato sur X. « Encore une fois tout va dans le sens du PSG.. on sait qui a la main sur ce championnat », « Comme d’hab quoi.Le calendrier de ligue 1 est fait par le PSG et pour le PSG », « Mais eux ils font ce qu’ils veulent » ou encore « C'est plus la ligue qui décide c'est le PSG. Pathétique » peut-on par ailleurs lire sur les réseaux sociaux, où les supporters de l’Olympique de Marseille s’agacent par avance de ce possible report. Il est toutefois important de préciser que le club phocéen n’est pas encore concerné par ce match puisque pour que l’OM dispute le Trophée des champions, il faut d’abord que le PSG remporte la finale de la Coupe de France face à Reims ce samedi.