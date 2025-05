L1 ‍: Le prochain match du PSG reporté ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Le PSG va exploser son record de matchs disputés dans une saison et cela va avoir des conséquences sur les calendriers en France, dès la saison prochaine.

Finaliste de la Coupe de France, champion de France de Ligue 1, finaliste de la Ligue des Champions, qualifié pour le Trophée des Champions, pour la Coupe du monde des clubs, le PSG est partout et cela va finir par poser un problème. La LFP a déjà tranché en repoussant le Trophée des Champions, qui ne pourra pas avoir lieu cet été faute de plage disponible. A force de rajouter des compétitions et d’augmenter le nombre de matchs, comme ce fut le cas cette saison en Ligue des Champions, les records sont battus mais le casse-tête des calendriers devient plus réel que jamais. Résultat, si le PSG va loin cet été lors de la Coupe du monde des clubs, il terminera sa saison à la mi-juillet, au lieu par exemple de la fin mai les années précédentes. Six semaines en plus qui vont forcément provoquer des vacances et du repos pour les joueurs concernés, surtout les internationaux français sollicités par la Ligue des Nations au mois de juin.

Le calendrier des adversaires du PSG chamboulé

Résultat, mathématiquement, la formation de Luis Enrique ne pourra pas être présentable à la mi-août, pour la reprise du championnat. Celle-ci pourrait donc être décalée, uniquement pour le PSG. C’est la nouvelle réflexion de la LFP et son conseil d’admiration, qui envisage un lancement de championnat inédit sans le champion en titre. De quoi décaler aussi la reprise et les vacances pour son futur adversaire, qui ne reprendra pas en même temps que tout le monde. Une issue probable mais pas encore officielle, même s’il y a de peu de chances que la Ligue se montre aussi ferme que son homologue anglaise, la Premier League n’ayant que peu de considération pour ses clubs au moment de faire les calendriers, quitte à les obliger à jouer avec une équipe amoindrie ou avec des titulaires en vacances.