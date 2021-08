Polémique Da Fonseca-Messi, Vincent Duluc fait les comptes

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Pour avoir critiqué Omar Da Fonseca dans la foulée de la conférence de presse d’introduction de Lionel Messi, Vincent Duluc a lancé une polémique qui a fait du bruit la semaine dernière.

Le buzz est retombé depuis, même si le sujet est toujours sensible. Le journaliste de L’Equipe a persisté et signé dans un entretien sur OL TV. Avec l’animateur Barth Ruzza qu’il connait très bien, Vincent Duluc a tenu un débat vif mais correct au sujet de l’intervention qu’il juge toujours comme inappropriée de Da Fonseca, qui a scandé le nom de Messi à la fin de la conférence de presse d’introduction de l’Argentin au PSG. Pour la plume de L’Equipe, il est aussi bon de rappeler que cette fameuse polémique était simplement son avis, et qu’il s’est pris un retour de bâton XXL sur les réseaux sociaux pour cela.

Pour en finir, je n’ai jamais critiqué la passion d’Omar, j’adore le voir,l’écouter. L’opposer aux journalistes, donc à ceux avec qui il travaille, est injuste et stupide: si vous saviez leur passion…J’ai juste pensé que ce n’était pas le lieu. J’ai peut-être tort. C’est tout. — vincent duluc (@vincentduluc) August 12, 2021

« Je ne pense que du bien d’Omar Da Fonseca, et comme tout le monde, je l’adore. Après, que ça vienne de lui ou pas, je pense que c’est un mélange des genres qui n’était pas opportun. Encore une fois, je ne dis pas que j’ai raison, mais il me semble que ce n’était pas le lieu et pas le moment. On mélange les choses, Da Fonseca n’est pas journaliste, et la conférence de presse est un espace de travail pour les journalistes. Ce n’est pas un espace de supporterisme. C’est bête que cela tombe sur Omar qui est un type parfait et je suis désolé s’il l’a mal vécu, mais par rapport à lui, moi j’ai pris à la marée. Pour 5 mecs qui lui reprochaient, j’avais 10.000 mecs qui me pourrissaient. C’est plutôt moi qui l’ai pris, car j’estime que c’est un combat perdu d’avance, mais néanmoins nécessaire », a livré Vincent Duluc, qui n’en démord pas sur les limites des interventions des consultants dans les conférences de presse notamment. En attendant, Lionel Messi a pu se rendre compte à quel point Omar Da Fonseca vénérait son arrivée à Paris, mais aussi que, comme en Espagne, il ne fallait pas grand chose pour faire une bonne polémique.