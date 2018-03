Plea frappe quatre fois et envoie Guingamp au tapis

Dans : Ligue 1, EAG, OGCN.

Buteur à quatre reprises, Alassane Plea a été l'homme fort de Nice lors du succès face à Guingamp (2-5). Un succès qui permet à Nice de revenir à un point de Nantes, 5e.

Pourtant, l’entame de match était difficile pour Nice qui concédait l’ouverture du score dès les premières minutes par Grenier (9e, sp). Quelques secondes après ce but, Guingamp aurait pu obtenir un deuxième pénalty consécutif, mais Stéphane Jochem n’accordait pas ce bénéfice aux Bretons. Peu avant la demi-heure de jeu, Plea égalisait en trompant Johnsson de près (24e, 1-1). A la pause, les deux équipes étaient dos à dos après une première mi-temps débridée.

Une fin de match complètement folle

Dès l’entame de la seconde mi-temps, Plea remettait ça et permettait à Nice de mener au score (47e, 1-2). La réaction de Guingamp était timide et Plea confirmait qu’il était l’homme du match en inscrivant un troisième but (58e, 1-3). La fin du match était folle à Roudourou puisque Marlon marquait contre son camp, ce qui relançait Guingamp (83e, 2-3). Mais cela ne durait que quelques secondes puisque Srarfi scellait la victoire de l’OGC Nice à quatre minutes de la fin (86e, 2-4). En fin de match, Plea inscrivait son 4e but de la soirée (93e, 2-5). Du spectacle, des buts, un vrai bon match de Ligue 1 pour les spectateurs neutres. Moins pour les Guingampais…