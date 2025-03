Pierre Ménès entre dans le dossier Rabiot, ça va faire du bruit

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

L'affaire des banderoles injurieuses à l'encontre d'Adrien et Véronique Rabiot, dimanche soir lors du match PSG-OM, va voir des retombées judiciaires puisque le joueur de l'OM et sa mère ont annoncé le dépôt d'une plainte. Pierre Ménès a tenu à faire entendre sa voix.

Véronique Rabiot s'est longuement confié lundi sur RMC, la chaîne L'Equipe, France Info et elle a même reçu le soutien de la FFF et du staff des Bleus puisqu'elle était présente lundi après-midi à Clairefontaine pour la rentrée des classes de l'équipe de France avant la double confrontation face à la Croatie. Ayant dit et répété tout le mal qu'elle pensait du PSG, un club qui selon elle « fait peur », la maman et conseillère du milieu de terrain de 29 ans a prévenu qu'une plainte allait être déposé, en accord avec l'OM, suite aux banderoles et chants entendus dimanche soir au Parc des Princes lors du classique remporté par le Paris Saint-Germain. Pour Pierre Ménès, si évidemment les messages envoyés à la famille Rabiot étaient indignes, Véronique Rabiot a été habile dans sa communication pour faire monter la sauce contre le PSG.

Pierre Ménès et la communication du clan Rabiot

Sur sa chaîne Youtube, l'ancien consultant de Canal+ a donné son avis sur cette histoire. « Je reste quand même gêné par cette histoire, même si évidemment à titre personnel, j'apporte tout mon soutien à Véronique et à Adrien Rabiot qui ont été victimes d'insultes intolérables et insupportables. Encore une fois, on ne devrait jamais arriver à de telles extrémités pour un match de foot (...) Maintenant, Véronique Rabiot sait et à l'habitude de manier les médias, ce qui n'est pas le cas de tous les autres joueurs et mères de joueurs qui ne sont pas en plus leur agent dans le même cas. On ne va pas aller chercher très loin, il y a eu très récemment un OL-PSG où à chaque fois que Bradley Barcola touchait le ballon, il était insulté par tout un stade. Et je n’ai pas entendu la mère de Bradley Barcola venir se plaindre, je n’ai même pas entendu Barcola faire un tweet derrière.

Donc voilà encore une fois il y a les faits qui sont intolérables, et il y a l'exploitation des faits et une manière de manier les médias, je ne dis pas manipuler, que la famille Rabiot maîtrise à la perfection ce qui n'est pas le cas des autres (...) Là où je ne comprends pas bien Adrien Rabiot, c’est quand il vient nommément attaquer Nasser Al-Khelaifi. Je ne vois pas bien en quoi Nasser est responsable des insultes du CUP et d'une partie du Parc des Princes à l'encontre d'Adrien Rabiot. Alors, je sais bien qu'aujourd'hui Nasser Al-Khelaifi est responsable de tout dans le football français, mais je trouve là que c'est quand même lui faire endosser un costume un peu trop grand », fait remarquer Pierre Ménès, au risque de ne pas suivre l'avis général sur ce dossier.