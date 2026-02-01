PFC - OM : Daniel Bravo suspendu par BeIN Sports

Ça va pas ??il est trop vieux et trop cher arrêtez les gars
Nonnnnnnnn!!!!
Mais moi qui adore et surtout j ai tellement de souvenirs avec le PARC...quand je vois le stade de tottenham 62000 places ( populous ) ça fait grave envie il est sublime...alors le meme genre mais avec 20 000 de plus !!!! Ça serait magnifique, ÉNORME... et j oublie pas les 20 000 supporters qui attendent un abonnement car le PARC est trop petit..... et le PARC fera jamais plus que 60 000 ...pas facile de décidé entre un PARC agrandi ou un stade ultra moderne de 80 000....
Reviens à la maison bordel 🥰🥰🥰
Il avait dit lui meme qu'il ne voulait pas retourner a lyon en tant que joueur car il preferait laisser la belle image qu'il y a de lui
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|46
|20
|15
|1
|4
|34
|16
|18
|45
|19
|14
|3
|2
|41
|15
|26
|39
|20
|12
|3
|5
|46
|22
|24
|36
|19
|11
|3
|5
|32
|20
|12
|32
|19
|10
|2
|7
|34
|29
|5
|31
|20
|8
|7
|5
|30
|31
|-1
|30
|19
|9
|3
|7
|32
|23
|9
|29
|19
|8
|5
|6
|31
|23
|8
|28
|20
|7
|7
|6
|27
|31
|-4
|27
|20
|8
|3
|9
|32
|33
|-1
|23
|19
|6
|5
|8
|20
|25
|-5
|22
|19
|6
|4
|9
|24
|31
|-7
|21
|20
|5
|6
|9
|26
|34
|-8
|21
|19
|6
|3
|10
|25
|36
|-11
|20
|20
|4
|8
|8
|16
|25
|-9
|14
|20
|3
|5
|12
|19
|36
|-17
|12
|19
|3
|3
|13
|14
|29
|-15
|12
|19
|3
|3
|13
|21
|45
|-24
🚨🚨 𝗗𝗔𝗡𝗜𝗘𝗟 𝗕𝗥𝗔𝗩𝗢 𝗦𝗨𝗦𝗣𝗘𝗡𝗗𝗨 𝗣𝗔𝗥 𝗕𝗘𝗜𝗡 𝗦𝗣𝗢𝗥𝗧𝗦 ! 🤯🇫🇷 Le consultant est mis à pied avec EFFET IMMÉDIAT après ses propos sur Gaëtane Thiney. Florent Houzot a confirmé que Bravo regrette profondément et a présenté ses excuses. La durée de la