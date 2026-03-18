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Un défenseur canadien débarque à l'OM le 31 mai

OM18 mars , 16:20
parCorentin Facy
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Utilisé contre le Paris FC et l’OL en tout début de saison avant d’être prêté au Glasgow Rangers, Derek Cornelius va faire son retour à Marseille dans deux mois. Le club écossais ne souhaite pas le conserver.
Recruté par l’Olympique de Marseille à Malmö pour 4 millions d’euros en août 2024, Derek Cornelius a réalisé une saison plutôt correcte en Provence en 2024-2025. Sans être un cadre de Roberto De Zerbi, le défenseur canadien de 28 ans était un soldat important de l’effectif olympien avec 23 matchs disputés toutes compétitions confondues. A l’été 2025, l’OM a néanmoins souhaité s’en séparer après les signatures de Nayef Aguerd, de Facundo Medina ou encore de CJ Egan-Riley et de Benjamin Pavard en défense centrale.

Cornelius va rentrer à Marseille

Prêté au Glasgow Rangers après avoir joué contre le Paris FC et l’OL en début de saison en Ligue 1, Derek Cornelius vit une saison contrastée en Ecosse. Le joueur d’1m87 n’a disputé que 12 matchs toutes compétitions confondues depuis son arrivée. Sa saison est surtout plombée par les blessures puisque Derek Cornelius est éloigné des terrains depuis fin novembre. Son retour à la compétition est prévue seulement pour le mois d’avril, mais la direction écossaise a déjà acté la décision de s’en séparer et de ne pas lever l’option d’achat dont elle dispose.
L’Olympique de Marseille va donc voir son joueur revenir à la Commanderie le 31 mai prochain, date officielle de la fin du prêt de Derek Cornelius au Glasgow. Selon les informations de Transferfeed, ce retour à l’OM est acté pour le joueur canadien, qui n’a plus aucune chance de convaincre les Rangers de le recruter définitivement. Le média écrit néanmoins que sauf très grosse surprise, la direction de l’Olympique de Marseille va tenter de lui trouver une nouvelle porte de sortie.
En effet, il n’est pas question pour l’actuel troisième de Ligue 1 de réintégrer Derek Cornelius dans son effectif dans l’optique de la saison 2026-2027. Encore va-t-il falloir trouver un club prêt à relancer le joueur après une année quasiment blanche en raison de pépins musculaires. Cela ne sera pas simple même si Cornelius bénéficie encore d’une bonne cote dans certains championnats européens de seconde zone grâce à ses passages réussies à Malmö et à Marseille.
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