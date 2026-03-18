Yamal

TV : Barça - Newcastle, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ligue des Champions18 mars , 16:40
parEric Bethsy
0
Après le nul arraché à St James' Park (1-1) la semaine dernière, le FC Barcelone retrouve Newcastle en huitième de finale retour de la Ligue des Champions.

Quelle heure pour Barça - Newcastle ?

Tout reste à faire entre le FC Barcelone et Newcastle. A l'aller, les deux équipes s'étaient séparées sur un score nul. Un résultat flatteur pour les Blaugrana dominés et seulement revenus au score au bout du temps additionnel grâce à un penalty de Lamine Yamal. Pour se qualifier, le Barça devra s'imposer au Camp Nou ce mercredi à 18h45.

Sur quelle chaîne suivre Barça - Newcastle ?

Pour suivre ce huitième de finale retour de la Ligue des Champions, match arbitré par le Français François Letexier, les supporters du Barça et de Newcastle, ou simples amateurs de football, devront s'installer devant la chaîne Canal+ Foot.

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Les compos probables de Barça - Newcastle :

Ménagés lors du large succès contre le FC Séville (5-2) dimanche, les cadres disponibles du Barça devraient bien débuter la partie. Alors que les latéraux Jules Koundé et Alejandro Balde sont toujours blessés, tout comme Frenkie De Jong, le coach Hansi Flick alignera sûrement Pedri, Raphinha et Lamine Yamal, qui n'avait pas débuté le week-end dernier.
La compo probable du Barça : Joan Garcia - Eric Garcia, Cubarsi, Gerard Martin, Cancelo - Bernal, Pedri - Yamal, Fermin Lopez, Raphinha - Lewandowski.
Du côté des Magpies, l'ailier Anthony Gordon, remplaçant à l'aller, est annoncé titulaire dans cette équipe toujours privée du Brésilien Bruno Guimarães forfait.
La compo probable de Newcastle : Ramsdale - Trippier, Thiaw, Burn, Hall - Ramsey, Tonali, Joelinton - Murphy, Gordon, Barnes.

Champions League

18 mars 2026 à 18:45
FC Barcelona
Dias Belloli6'Bernal Casas18'
2
1
Live23'
Newcastle United
Elanga15'
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
22
ENTRE
R. Araújo da Silva
FC BarcelonaFC Barcelona
SORT
E. García
FC BarcelonaFC Barcelona
But
18
M. Bernal Casas
FC BarcelonaFC Barcelona
Carton jaune
18
J. Apolinário de Lira
Newcastle UnitedNewcastle United
But
15
A. Elanga
Newcastle UnitedNewcastle United
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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