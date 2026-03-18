TV : Barça - Newcastle, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Après le nul arraché à St James' Park (1-1) la semaine dernière, le FC Barcelone retrouve Newcastle en huitième de finale retour de la Ligue des Champions.

Quelle heure pour Barça - Newcastle ?

ce mercredi à 18h45. Tout reste à faire entre le FC Barcelone et Newcastle . A l'aller, les deux équipes s'étaient séparées sur un score nul. Un résultat flatteur pour les Blaugrana dominés et seulement revenus au score au bout du temps additionnel grâce à un penalty de Lamine Yamal. Pour se qualifier, le Barça devra s'imposer au Camp Nou

Sur quelle chaîne suivre Barça - Newcastle ?

Pour suivre ce huitième de finale retour de la Ligue des Champions, match arbitré par le Français François Letexier, les supporters du Barça et de Newcastle, ou simples amateurs de football, devront s'installer devant la chaîne Canal+ Foot.

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Les compos probables de Barça - Newcastle :

Ménagés lors du large succès contre le FC Séville (5-2) dimanche, les cadres disponibles du Barça devraient bien débuter la partie. Alors que les latéraux Jules Koundé et Alejandro Balde sont toujours blessés, tout comme Frenkie De Jong, le coach Hansi Flick alignera sûrement Pedri, Raphinha et Lamine Yamal, qui n'avait pas débuté le week-end dernier.

La compo probable du Barça : Joan Garcia - Eric Garcia, Cubarsi, Gerard Martin, Cancelo - Bernal, Pedri - Yamal, Fermin Lopez, Raphinha - Lewandowski.

Du côté des Magpies, l'ailier Anthony Gordon, remplaçant à l'aller, est annoncé titulaire dans cette équipe toujours privée du Brésilien Bruno Guimarães forfait.

La compo probable de Newcastle : Ramsdale - Trippier, Thiaw, Burn, Hall - Ramsey, Tonali, Joelinton - Murphy, Gordon, Barnes.