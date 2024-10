Paris sportifs ‍: Gagnez 250 euros avec une large victoire de l’OM à Montpellier

Dans : Ligue 1.

Par publi-communiqué

Dimanche soir, l’affiche de la 8e journée de Ligue 1 opposera Montpellier à Marseille. Un choc des extrêmes entre une équipe relégable et une autre qui veut jouer le titre qui sera intéressant à suivre et sur lequel il y aura des paris sportifs à faire.

Après la trêve internationale d'octobre, le championnat de France revient avec plusieurs matchs alléchants au programme de ce week-end, et notamment MHSC - OM. Une rencontre un peu indécise, sachant que Montpellier veut gagner une deuxième fois à la maison pour sortir de la zone rouge et que Marseille se doit de l’emporter pour rester au contact de Monaco et du PSG dans la course au titre. Mais si la logique du début de saison est respectée, l’OM devrait s’imposer dans l’Hérault dimanche soir. Si la côte de la victoire de Marseille n’est pas forcément intéressante à 1.72, notre partenaire Winamax propose avec une belle côte avec Marseille gagne par au moins 2 buts d’écart (2.50). Jouée par certains spécialistes, ce pari est possible sachant que si l’OM retrouve son efficacité, les Phocéens pourraient marquer plusieurs buts face à une défense de Montpellier souvent à la peine.

Ensuite, à propos de ce match, il est intéressant d’aller chercher la côte d’un buteur. Si tout le monde va sur Greenwood ou Rowe, les héros du début de saison, nous optons pour un but d’Elye Wahi (2.45). En cruel manque de réussite depuis son arrivée estivale à Marseille, l’ancien buteur de Lens devrait être aligné à la pointe de l’attaque marseillaise en l'absence de Maupay, suspendu après son carton rouge. Et c’est donc avec l’ambition de se relancer que Wahi va aborder ce match contre son ancien club, dans le stade où il s’est révélé aux yeux du grand public. Grâce à cette côte de buteur plus celle du résultat, il vous sera possible de remporter une belle somme d’argent.

Une offre spéciale sur Winamax

À ce propos, grâce à l’offre de notre partenaire Winamax, vous pouvez faire une entrée remarquée dans le monde des paris sportifs, avec une aide pour tous les nouveaux joueurs. En effet, le site spécialisé vous propose une offre spéciale pour découvrir le monde des paris sportifs avec un sacré coup de pouce. Pour toute inscription avec un premier dépôt, celui-ci est doublé jusqu’à 100 euros et utilisable à votre guise sur des paris. Ainsi, si vous décidez de déposer 50 euros, vous vous retrouvez avec 100 euros à miser. Le premier pari doit être déposé dans les 30 jours suivant le dépôt. L'offre de bienvenue est déclenchée lors de votre dépôt. Pour en profitez, cliquez ICI.

Gagnez 250 euros avec une victoire de l’OM

Ainsi, si vous partez sur le premier pari proposé, avec Marseille qui gagne par au moins 2 buts d’écart (2.50), vous pourrez gagner 250 euros en posant 50 euros sur votre compte Winamax. En effet, en pariant 50 euros sur ce pari, il vous sera possible de doubler votre gain et atteindre 200 euros de bénéfices sur un seul pari.

Plus de 100 paris sont disponibles sur ce simple match, et des dizaines de matchs européens de cette semaine sont concernés chez Winamax. Si vous souhaitez voir l’ensemble des paris disponibles, inscrivez vous sur les liens de cet article et profitez de l’offre de bienvenue pour maximiser votre dépôt.

Lors de votre tout premier dépôt sur Winamax, et avant n'importe quelle action de jeu, Winamax vous offre le montant de votre dépôt en Freebets jusqu’à 100 €.

Par exemple, si vous déposez 100 € sur Winamax, vous recevrez immédiatement 100 € de Freebets sur votre compte et pourrez commencer à parier sur les différents sports. Les gains nets issus de Freebets sont versés en cash sur votre compte.

Les cotes sont soumises à variation et peuvent évoluer.

N'oubliez pas. « Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé) ».