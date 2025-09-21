OM-PSG : Énorme orage à Marseille, fin du débat autour du report

Initialement prévu ce dimanche soir du côté du Vélodrome, le Classique de la Ligue 1 entre l’OM et le PSG a finalement été reporté à lundi. Une sage décision vu le temps qu’il fait actuellement à Marseille…

Présente depuis plusieurs jours, la menace s’est bien confirmée au-dessus du Classique entre Marseille et Paris. Vu que ce dimanche en début d’après-midi, la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a tout simplement pris la décision de reporter le match en raison des conditions météorologiques extrêmes. Une sage décision, car si Météo France avait bien placé la région marseillaise en vigilance orange pluie-inondation et orages, le temps de ce dimanche soir s’est confirmé être bien mauvais du côté du Vieux Port… Aux alentours de 20 heures, un violent orage a effectivement frappé la cité phocéenne avec de fortes pluies. Sur les réseaux sociaux, certains locaux n’ont pas hésité à publier des vidéos impressionnantes sur lesquelles on voit des rues inondées et un vent violent.

De quoi pleinement justifier la décision préfectorale et de mettre fin au débat de ce report du Classique. Car si celui-ci n’arrange pas les Parisiens, qui vont devoir faire un choix entre le match contre l’OM et la cérémonie du Ballon d’Or qui pourrait sacrer l’un des leurs, à savoir Ousmane Dembélé, le report à lundi soir reste une sage décision, notamment pour les 65 000 spectateurs attendus au Vélodrome.