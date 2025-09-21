OM-PSG : Énorme orage à Marseille, fin du débat autour du report

Et bien mets la photo maintenant et je te donne mes coordonnées directement pour faire une visioconférence. Simple comme bonjour.
De toute facon sans les magouilles de Sarko, ton vieux club de banlieue disparait Je te parle même pas des impôts des Français pour ENFIN un club dans la capitale dans les années 70 C est trop flagrant la 👌
Oui oui tête d'âne à minuit quand tout sera innondé c'est intelligent...
Pas sûr que les organisateurs du BO l'entendent de cette oreille, ni même l'encadrement parisien. Réglementairement, l'OM n'est pas obligé de tenir compte des contraintes du PSG certes, mais en cas de non respect de celles ci, ce sera à charge de revanche.
Mais non c'est un complot de Nasser on vous dit. Il a fait exprés de le caler pendant le B.O c'est évident !
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|12
|4
|4
|0
|0
|7
|10
|3
|12
|5
|4
|0
|1
|6
|13
|7
|12
|5
|4
|0
|1
|4
|7
|3
|12
|5
|4
|0
|1
|3
|8
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|5
|13
|8
|9
|5
|3
|0
|2
|3
|8
|5
|8
|5
|2
|2
|1
|-1
|7
|8
|6
|4
|2
|0
|2
|5
|9
|4
|6
|5
|2
|0
|3
|-2
|7
|9
|6
|5
|2
|0
|3
|-2
|4
|6
|6
|5
|2
|0
|3
|-3
|9
|12
|6
|5
|2
|0
|3
|-3
|6
|9
|5
|5
|1
|2
|2
|-1
|3
|4
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|9
|11
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|6
|8
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|3
|5
|4
|5
|1
|1
|3
|-7
|6
|13
|1
|5
|0
|1
|4
|-8
|5
|13
En direct du Vélodrome 🙃 #OMPSG
⚡ Spectaculaire impact de foudre qui vient de s'abattre sur Marseille ce dimanche soir ! La ligne orageuse se décale vers le Var. (vidéo @Sam2b13)
⚡ C'est le déluge sur le Vieux Port de Marseille ce dimanche soir où l'orage frappe fort ! Les intensités pluviométriques sont importantes. ⛈️ (via @visiometeo)
On comprend pourquoi le match a été annulé ce soir à Marseille… ⛈️😱
Sage décision pour la sécurité des supporters. Car ceci n'est que l'entrée, le plat de résistance est prévu vers 21h. #Marseille #orage #OMPSG #inondations