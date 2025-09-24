ICONSPORT_271638_0357
Fabian Ruiz, Pierre-Emile Hojbjerg et Achraf Hakimi

OM-PSG : Ligue1+ promet des images inédites

Ligue 124 sept. , 20:00
parCorentin Facy
Ligue1+ a réalisé un véritable carton d’audience lundi soir à l’occasion du Classique entre l’OM et le PSG. La chaîne de la LFP n’a pas encore terminé de surfer sur le buzz de ce match.
Le démarrage de Ligue1+ est excellent. Un mois seulement après son lancement, la chaîne de la LFP compte déjà plus d’un million d’abonnés. Lundi soir, 1,2 millions de téléspectateurs en moyenne ont regardé le Classique de la Ligue 1 entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, avec un pic à 1,4 millions de téléspectateurs. Des chiffres très encourageants pour les dirigeants du football français, lesquels souhaitent continuer sur cette voie en proposant un contenu immersif et toujours plus étoffé sur le plan éditorial.
Sur son compte X, @Ligue1Plus a ainsi annoncé la sortie d’un documentaire disponible ce vendredi sur les coulisses de ce Classique remporté par l’OM contre le PSG au Vélodrome. « Le récit explosif d’une soirée d’émotions. Des images vues nulle part. Le Classique à la sauce Ligue 1+. Disponible vendredi » a publié la chaîne de la LFP. De quoi mettre en joie les supporters olympiens, toujours sur leur nuage après leur première victoire en 14 ans contre leur rival parisien au Vélodrome. Pour Ligue1+, c’est ici l’occasion de surfer sur cette affiche qui a permis à la chaîne de réaliser une belle audience lundi soir.

Ligue 1

22 septembre 2025 à 20:00
Olympique Marseille
1
0
Match terminé
Paris Saint Germain
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
M. Murillo Bermudez
Olympique MarseilleOlympique Marseille
Remplacement
89
ENTRE
I. Mbaye
Paris Saint GermainParis Saint Germain
SORT
G. Ramos
Paris Saint GermainParis Saint Germain
Remplacement
79
ENTRE
B. Nadir
Olympique MarseilleOlympique Marseille
SORT
A. Gouiri
Olympique MarseilleOlympique Marseille
Remplacement
78
ENTRE
M. Murillo Bermudez
Olympique MarseilleOlympique Marseille
SORT
T. Weah
Olympique MarseilleOlympique Marseille
Voir Les Détails Complets Du Match
Mais également de confirmer que la volonté de la chaîne est de continuer à proposer du contenu en dehors des matchs le week-end. Dans le même style, Ligue1+ a notamment publié sur sa chaîne YouTube « Kvicha Kvaratshelia : Aux origines du phénomène géorgien », « De Evreux à Rennes, comment Dembélé est devenu Ballon d’Or » ou encore plus récemment « Lens-Lille : Comment Thauvin a éclipsé Giroud ». Des contenus appréciés qui permettent aux amoureux de la Ligue 1 de suivre leur passion tout au long de la semaine et d’attirer de nouveaux consommateurs.
