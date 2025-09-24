OM-PSG : Ligue1+ promet des images inédites

Ligue1+ a réalisé un véritable carton d’audience lundi soir à l’occasion du Classique entre l’OM et le PSG. La chaîne de la LFP n’a pas encore terminé de surfer sur le buzz de ce match.

Le démarrage de Ligue1+ est excellent. Un mois seulement après son lancement, la chaîne de la LFP compte déjà plus d’un million d’abonnés. Lundi soir, 1,2 millions de téléspectateurs en moyenne ont regardé le Classique de la Ligue 1 entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, avec un pic à 1,4 millions de téléspectateurs. Des chiffres très encourageants pour les dirigeants du football français, lesquels souhaitent continuer sur cette voie en proposant un contenu immersif et toujours plus étoffé sur le plan éditorial.

« Le récit explosif d’une soirée d’émotions. Des images vues nulle part. Le Classique à la sauce Ligue 1+. Disponible vendredi » a publié la chaîne de la LFP. De quoi mettre en joie les supporters olympiens, toujours sur leur nuage après leur première victoire en 14 ans contre leur rival parisien au Vélodrome. Pour Ligue1+, c’est ici l’occasion de surfer sur cette affiche qui a permis à la chaîne de réaliser une belle audience lundi soir. Sur son compte X, @Ligue1Plus a ainsi annoncé la sortie d’un documentaire disponible ce vendredi sur les coulisses de ce Classique remporté par l’OM contre le PSG au Vélodrome.a publié la chaîne de la LFP. De quoi mettre en joie les supporters olympiens, toujours sur leur nuage après leur première victoire en 14 ans contre leur rival parisien au Vélodrome. Pour Ligue1+, c’est ici l’occasion de surfer sur cette affiche qui a permis à la chaîne de réaliser une belle audience lundi soir.

Ligue 1 22 septembre 2025 à 20:00 Olympique Marseille 1 0 Match terminé Paris Saint Germain Chronologie Composition Statistiques Carton jaune 90 ’ M. Murillo Bermudez Olympique Marseille Remplacement 89 ’ ENTRE I. Mbaye Paris Saint Germain SORT G. Ramos Paris Saint Germain Remplacement 79 ’ ENTRE B. Nadir Olympique Marseille SORT A. Gouiri Olympique Marseille Remplacement 78 ’ ENTRE M. Murillo Bermudez Olympique Marseille SORT T. Weah Olympique Marseille Voir Les Détails Complets Du Match

Mais également de confirmer que la volonté de la chaîne est de continuer à proposer du contenu en dehors des matchs le week-end. Dans le même style, Ligue1+ a notamment publié sur sa chaîne YouTube « Kvicha Kvaratshelia : Aux origines du phénomène géorgien », « De Evreux à Rennes, comment Dembélé est devenu Ballon d’Or » ou encore plus récemment « Lens-Lille : Comment Thauvin a éclipsé Giroud ». Des contenus appréciés qui permettent aux amoureux de la Ligue 1 de suivre leur passion tout au long de la semaine et d’attirer de nouveaux consommateurs.