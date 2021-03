OM-OL : Pierre Ménès dézingue l'arbitrage

Dans : Ligue 1.

Dimanche soir, l’arbitrage de Benoît Millot durant le choc entre l’OL et l’OM a énormément fait réagir.

Le penalty accordé à l’Olympique de Marseille pour une main de Lucas Paqueta fait polémique, d’autant que le Brésilien a écopé d’un carton jaune sur cette action. Un avertissement fatal puisque le stratège de l’OL a été expulsé en seconde période en raison d’un deuxième carton jaune ne souffrant lui d’aucune contestation. Au micro de Canal +, Juninho était révolté contre l’arbitrage de ce sommet de Ligue 1, rappelant au passage que Yuto Nagatomo a également commis une faute de main qui n’a en revanche pas été sanctionnée d’un penalty. Sur son blog, Pierre Ménès a livré son avis général sur le match et globalement, le consultant du CFC a regretté l’arbitrage de Benoît Millot.

« L’OL avait tout fait pour se rendre le match facile en ouvrant le score par Toko-Ekambi, mais s’est endormi au lieu d’enfoncer le clou, jusqu’à ce penalty concédé juste avant la pause et qui a fait débat sur le plateau du CFC. En fait, on se rend compte que les arbitres sont prisonniers d’un règlement inepte et qui change en permanence, ce qui rend leurs décisions complètement illisibles. Et le plus énervant c’est que Paqueta, qui prend le ballon dans le ventre avant qu’il ne touche son bras, récolte un jaune là-dessus. Encore le règlement… Après le repos, le Brésilien a pris un second jaune - qui aurait pu faire rouge direct - pour une semelle sur la malléole de Payet au coeur d’une seconde période où l’OL semblait à cours d’idée et où l’OM a timidement tenté de mettre la pression. On note un léger progrès dans le jeu côté marseillais, mais pas sûr que ce soit suffisant mercredi soir à Lille… » a livré Pierre Ménès, déçu par la prestation des deux équipes et par l’arbitrage. Autant dire, par l’ensemble de la soirée de dimanche au Vélodrome.