OM, OL, LOSC, Monaco, ce sponsor israélien qui dérange

Ces dernières heures, l’OM, comme d’autres clubs de Ligue 1, a annoncé un partenariat avec l’entreprise de trading eToro. Une décision qui a surpris de nombreux supporters et observateurs phocéens.

Les clubs de Ligue 1 multiplient les nouveaux partenariats afin de renforcer leurs finances. Ainsi, l ’OM , l’Olympique Lyonnais, l’AS Monaco et le LOSC se sont officiellement associés à eToro jusqu’en juin 2028. L’entreprise israélienne de trading et d’investissement connaît un succès mondial et revendique déjà « 40 millions d’utilisateurs dans 75 pays ».

« Nous sommes très heureux d’accueillir eToro parmi nos partenaires Premium. Au-delà de la visibilité, c’est une collaboration qui fait sens : eToro est une entreprise innovante et internationale, qui partage nos valeurs de performance, de transparence et de proximité avec sa communauté. » Pas de quoi convaincre tout le monde... Le président du LOSC , Olivier Létang, tout comme plusieurs représentants de l’OM (Alessandro Antonello), de l’OL (Harry Moyal) et de Monaco (Thiago Scuro), a exprimé sa satisfaction après l’annonce de ce partenariat :Pas de quoi convaincre tout le monde...

Certains fans de l'OM en colère

Sur les réseaux sociaux, les commentaires négatifs ont été nombreux. Sur X notamment, on pouvait lire : « L’honneur, c’est ce qui fait de nous des hommes » ; « J’espère que ceux qui passent leur temps à cracher sur Israël n’utilisent ni Waze, ni Facebook, ni Instagram, ni Zoom, ni WhatsApp… ni aucune application ou technologie développée par Israël (et il y en a beaucoup). Quand on dit haïr un pays, il faut assumer jusqu’au bout » ; « Très gênant, tifo au prochain match ; on rappelle que les matchs des Young Boys sont interdits de diffusion en France pour un sponsor similaire, c’est quand ça les arrange » ou encore « N’importe quoi, c’est abusé ».

À noter qu’à Marseille, la marque bénéficiera d’une présence sur les panneaux LED en bord de terrain ainsi qu’au sein de l’écosystème digital du club phocéen. Mehdi Benatia a été interpellé sur les réseaux pour s'expliquer sur ce partenariat qui soulève des questions. Reste à savoir si un message des supporters de l’OM sera adressé lors du prochain match au Vélodrome, prévu mercredi soir à l’occasion de la réception de Liverpool en Ligue des champions.