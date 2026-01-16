Angers demande à l’OM d’être sérieux

Si Marseille c'était le seul club , vue sont histoire personne en Europe voulait de lui
La pire désillusion de ces dernières années sans aucune hésitation, ça à été tellement difficile et cruelle pour nous supporters, mais je compte sur toi mon Rayan pour leurs faire la misère et te venger pour nous tous, même si malheureusement ça n'effacera jamais la déception de ce match de coupe d'Europe, là ou on aurait pu aller au bout peut-être en les ayant tapé, mais quand même, vas-y mon petit, montre leurs c qui le patron aujourd'hui et mettez leurs une bonne raclé inshallah. Allez l’ol 🦁🔴🔵🔥💪 et vive Rayan à city , je kiffe ce club encore plus depuis qu'il est là bas et il leurs fait vraiment du bien, continue et tu gagnera bcp de trophée collectif et individuel inshallah, futur BO. 🤲😍🔥 Fonce gone. 🔴🔵🦁🔥💪
Être déstabilisé de l'intérieur de la France ou même maintenant de l'extérieur du pays ,le PSG a l'habitude et surtout maintenant il est blindé. Et du reste ,L. Enriqué lui même a répondu à cette question la semaine dernière.
Autant en juillet je faisais dans ma culotte mais faut avouer que la direction a fait vraiment du bon job. Je sent bien une petite surprise de Louis Jean. Mais sur le papier avec les retour de nos blessé et certainement 1 ou 2 joueur on n'a une belle équipe !
Et Leogets aussi! lui il sait TOUT mieux que tout le monde....Bref... Certains lyonnais sont et seront toujours indecrottables
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|40
|17
|13
|1
|3
|31
|13
|18
|39
|17
|12
|3
|2
|37
|15
|22
|32
|17
|10
|2
|5
|36
|17
|19
|32
|17
|10
|2
|5
|33
|22
|11
|30
|17
|9
|3
|5
|25
|17
|8
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|24
|5
|24
|17
|7
|3
|7
|26
|21
|5
|23
|17
|6
|5
|6
|24
|22
|2
|23
|17
|7
|2
|8
|27
|30
|-3
|22
|17
|6
|4
|7
|18
|20
|-2
|22
|17
|6
|4
|7
|23
|27
|-4
|19
|17
|4
|7
|6
|20
|29
|-9
|18
|17
|4
|6
|7
|15
|23
|-8
|18
|17
|5
|3
|9
|20
|30
|-10
|16
|17
|4
|4
|9
|22
|31
|-9
|14
|17
|3
|5
|9
|16
|28
|-12
|12
|17
|3
|3
|11
|14
|27
|-13
|12
|17
|3
|3
|11
|18
|38
|-20
Loading