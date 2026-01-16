Angers demande à l’OM d’être sérieux

ICONSPORT_281320_0006

La première offre de l’OM pour Himad Abdelli a déjà reçu la réponse d’Angers, qui ne veut pas s’embêter à négocier des pourcentages ou des bonus. Le SCO demande une somme ronde et Marseille va devoir s’exécuter, ou attendre six mois.
Rentré de la Coupe d’Afrique des Nations dès l’élimination de l’Algérie, Himad Abdelli a repris l’entrainement avec le SCO d’Angers cette semaine. Taulier du club angevin avant la trêve hivernale, le milieu de terrain n’est pas certain d’être dans le groupe pour le match de ce week-end. Il faut dire que l’adversaire se nomme l’Olympique de Marseille, et c’est le club avec lequel il s’est mis d’accord pour une arrivée. Le contrat de cinq ans est déjà prêt à être signé, mais il faut faire les choses dans l’ordre et trouver un arrangement entre les deux clubs.

Angers reste ferme sur ses positions

L’OM a proposé 2 ME à Angers pour récupérer le joueur à six mois de la fin de son contrat. En plus de cette somme, quelques bonus sont atteignables pour faire grimper l’addition. Mais la réponse du SCO a été limpide. Marseille doit doubler son enveloppe et atteindre 4 ME pour acheter Himad Abdelli dès le mois de janvier, sinon le joueur terminera la saison en Anjou. Un petit bras de fer qui doit permettre à la formation du Maine et Loire de récupérer l’objectif fixé avec son international algérien.
Le SCO tente le bluff jusqu’au bout, et assure qu’il n’y aura aucun problème à garder Abdelli jusqu’à la fin de son contrat, son apport sportif étant jugé supérieur à la perte financière possible. L’OM, dont l’entraineur Roberto De Zerbi attend un renfort au poste de meneur de jeu, va donc formuler une deuxième offre prochainement pour se rapprocher, voire atteindre, les exigences angevines. Marseille n'a pas vraiment le choix, surtout que l'entraineur italien ne voit pas vraiment d'autres recrues arriver à ce poste pour le moment.
0
Derniers commentaires

OM : L’Atlético prépare 100 ME pour Greenwood

Si Marseille c'était le seul club , vue sont histoire personne en Europe voulait de lui

Rayan Cherki encore dévasté par cette défaite de l’OL

La pire désillusion de ces dernières années sans aucune hésitation, ça à été tellement difficile et cruelle pour nous supporters, mais je compte sur toi mon Rayan pour leurs faire la misère et te venger pour nous tous, même si malheureusement ça n'effacera jamais la déception de ce match de coupe d'Europe, là ou on aurait pu aller au bout peut-être en les ayant tapé, mais quand même, vas-y mon petit, montre leurs c qui le patron aujourd'hui et mettez leurs une bonne raclé inshallah. Allez l’ol 🦁🔴🔵🔥💪 et vive Rayan à city , je kiffe ce club encore plus depuis qu'il est là bas et il leurs fait vraiment du bien, continue et tu gagnera bcp de trophée collectif et individuel inshallah, futur BO. 🤲😍🔥 Fonce gone. 🔴🔵🦁🔥💪

Real Madrid : La rumeur qui va faire dégoupiller le PSG

Être déstabilisé de l'intérieur de la France ou même maintenant de l'extérieur du pays ,le PSG a l'habitude et surtout maintenant il est blindé. Et du reste ,L. Enriqué lui même a répondu à cette question la semaine dernière.

L’OL promet un tour de magie au mercato

Autant en juillet je faisais dans ma culotte mais faut avouer que la direction a fait vraiment du bon job. Je sent bien une petite surprise de Louis Jean. Mais sur le papier avec les retour de nos blessé et certainement 1 ou 2 joueur on n'a une belle équipe !

L'OM dégaine sa première offre pour Himad Abdelli

Et Leogets aussi! lui il sait TOUT mieux que tout le monde....Bref... Certains lyonnais sont et seront toujours indecrottables

