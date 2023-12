OM-OL ‍: Des supporters contenus par 500 policiers, ça devient un problème

Dans : Ligue 1.

Par Adrien Barbet

À l'occasion du match en retard de la dixième journée de la Ligue 1 entre l'OM et l'OL, plus de 500 policiers et gendarmes ont été mobilisés pour l'événement. Une soirée réussie pour un syndicat de police.

Il y a quelques semaines, le match n'avait même pas débuté qu'il avait tourné au cauchemar, après plusieurs jets de pierres en direction du bus lyonnais. La rencontre avait été logiquement arrêtée et reportée à une autre date. Ce mercredi 6 décembre, les rivaux olympiens se sont enfin affrontés, pour la victoire 3-0 de l'OM. Afin d'éviter de nouveaux débordements, plus de 500 policiers et gendarmes ont été mobilisés pour ce match de Ligue 1. Un chiffre anormalement élevé mais qui a permis à ce que la rencontre se déroule sans problème. Invité dans l'émission Bonjour Marseille ce jeudi 7 décembre sur RMC, le secrétaire du syndicat Unité SGP Police FO en zone Sud a félicité les forces de l'ordre pour leur travail de sécurité durant ce match sous haute tension.

Un dispositif énorme pour un résultat positif

« C'est une réussite. On peut se satisfaire d'avoir pu sécuriser au maximum ce rendez-vous sportif. Ça demande à chaque fois beaucoup de moyens en effectif, c'est beaucoup moins de jours de repos, beaucoup plus de travail pour les policiers. Mais le résultat est au rendez-vous. De ce côté-là, on peut se féliciter. Maintenant c'est regrettable que tous les rendez-vous importants doivent être sécurisés avec un maximum de force de l'ordre. Ce qui doit être une fête devient une inquiétude. Le football attire aussi une minorité de supporters violents. C'est regrettable » a évoqué Bruno Bartoccetti qui félicite le travail effectué par la police pour assurer la sécurité du match entre l'OM et l'OL mais qui déplore également un tel déploiement pour une rencontre de football, à cause de quelques supporters agressifs.