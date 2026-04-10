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Stade Vélodrome

OM - Metz : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Ligue 110 avr. , 20:16
parMehdi Lunay
1
29e journée de Ligue 1
Compo de l'Olympique de Marseille : Rulli - Weah, Pavard, Balerdi, Medina - Hojbjerg, Timber - Greenwood, Gouiri, Paixao - Aubameyang
Compo du FC Metz : Sy - Colin, Kouao, Sané, Gbamin, B.Sarr - Deminguet, Touré, Hein, Tsitaishvili - Diallo
1
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Moi je l’aime bien 🤣😂

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Allez faites comme Monaco 😍

Le PSG a joué contre des plots, Emmanuel Petit hallucine

Tellement faible qu'ils en ont mis 3 à Marseille.Ton club est vraiment nul de chez nul

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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