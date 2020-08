OM : Marseille rêve de Slimani, son banquier lui dit non

Dans : Ligue 1.

L’OM a des vues sur Islam Slimani (32 ans). La volonté de faire venir l’Algérien est bien là, mais les finances olympiennes ne le permettent pour l’instant pas.

L’Olympique de Marseille jouera la prochaine Ligue des Champions. Après avoir recruté Pape Gueye (21 ans) et s’être fait prêter Leonardi Balerdi (21 ans), le club olympien espère encore se renforcer. Un attaquant est notamment recherché pour épauler Dario Benedetto. Il y a eu la piste M’Baye Niang et désormais ce n’est autre qu’Islam Slimani qui est ciblé. Prêté la saison dernière par Leicester à l’AS Monaco, avec qui il a inscrit neuf buts et délivré sept offrandes, l’international algérien doit retourner en Angleterre. L’OM souhaite s’offrir le vainqueur de la CAN 2019 mais en raison de sa situation financière alarmante, le dossier est figé.

Cela pourrait néanmoins se débloquer après une ou deux ventes par exemple. Selon France Football, les Foxes ne demandent pas une somme conséquente pour lâcher l’avant-centre de 32 ans. Un montant de 7 ME est évoqué, soit le prix de sa dernière année de contrat avec les pensionnaires du King Power Stadium. L’OM ne peut pas agir, et cela risque de lui coûter cher. Un autre club tricolore qui s’apprête à jouer la C1 est également sur les rangs. Il s’agit du Stade Rennais qui est en passe de trouver un accord avec Leicester à ce sujet. Un accord verbal aurait été trouvé, et le Stade Rennais payerait 8 ME pour s’offrir Slimani. Le nouveau directeur sportif du SRFC est proche de réaliser un très gros coup et doubler l’OM !