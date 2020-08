Mercato : Slimani relancé à Rennes, le joli coup de Florian Maurice

Dans : Rennes.

Non retenu par Leicester City, Islam Slimani évoluera de nouveau en Ligue 1 cette saison. Suite à son prêt convaincant à l’AS Monaco, l’attaquant algérien devrait signer à Rennes.

Le Stade Rennais tient son avant-centre. Longtemps confronté aux envies d’ailleurs de M’Baye Niang, finalement parti pour rester, le récent troisième de Ligue 1 recherche un attaquant capable de concurrencer ou d’épauler l’international sénégalais. A priori, il ne s’agira pas de Serhou Guirassy (24 ans). Le club breton a négocié son transfert pendant plusieurs mois, mais les 20 millions d’euros réclamés par Amiens ont définitivement refroidi les Rouge et Noir. C’est pourquoi Rennes s’est penché sur la piste Islam Slimani (32 ans). Et selon les informations de Foot Mercato et de la chaîne Téléfoot, Florian Maurice serait tout proche de finaliser le transfert de l’attaquant algérien.

Un accord verbal aurait déjà été trouvé avec Leicester City, prêt à abandonner la dernière année de contrat de son indésirable pour 8 millions d’euros. Si l’opération se confirme, il s’agira d’un joli coup pour le nouveau directeur sportif du Stade Rennais. Compte tenu de ses performances en prêt à l’AS Monaco la saison dernière, le Fennec, qui avait terminé l’exercice interrompu avec 9 buts et 8 passes décisives en Ligue 1 aux côtés de Wissam Ben Yedder, représente une valeur sûre dans le championnat français. Son profil altruiste pourrait parfaitement correspondre aux qualités de Niang, Martin Terrier ou encore Raphinha.