OM-FCN : Pierre Ménès détruit le « footballeur râté » Antony Gautier

Dans : Ligue 1, OM, FC Nantes.

Ce dimanche soir, l'Olympique de Marseille est passé tout proche de la correctionnelle face au FC Nantes, mais a finalement arraché le point du match nul dans les toutes dernières secondes de jeu grâce à un but de Thauvin (1-1). Une réalisation qui fait polémique puisque les Marseillais ont quelque peu manqué de fair-play vis-à-vis des Nantais. Autant dire que la prestation de l'arbitre Antony Gautier fait débat dans l'après-match. Et ce n'est pas Pierre Ménès qui dira le contraire...

« Au-delà des erreurs qu'il peut faire, je ne supporte pas son attitude avec les joueurs, et le mépris qu'il a pour les acteurs du jeu. Ce n'est pas de ma faute si c'est un footballeur râté. Le problème de l'arbitrage en France, ça vient de mecs comme Gautier... », a balancé, sur le plateau du CFC, le consultant, qui met donc l'arbitre d'OM-FCN plus bas que terre, surtout que Monsieur Gautier est aussi fautif sur le premier but de Dubois, puisque c'est lui qui redonne involontairement le ballon aux Nantais sur une attaque de Marseille... Mais c'est un problème en effet plus général de l'arbitrage français que souligne Pierre Ménès : si les erreurs font partie du jeu, leur comportement hautain et parfois goguenard leur fait du tort.