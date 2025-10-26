Groupama Stadium OL

OL - Strasbourg : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Ligue 126 oct. , 19:46
parAlexis Rose
2
9e journée de Ligue 1
La compo de l’Olympique Lyonnais : Greif – Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico – Morton, Tessmann – Karabec, Sulc, Fofana – Tolisso.
La compo du Racing Club de Strasbourg : Penders – Hogsberg, Doukouré, Sarr – Guéla Doué, El Mourabet, Barco, Ouattara – Enciso, Panichelli, Diego Moreira.

Ligue 1

26 octobre 2025 à 20:45
Olympique Lyonnais
20:45
Strasbourg
2
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
20962119811
2
Lens
1996121486
3
O. Marseille
18960322913
4
LOSC Lille
179522221111
5
Monaco
17952218135
6
Strasbourg
16851217107
7
O. Lyonnais
1585031183
8
Nice
1494231415-1
9
Toulouse
13941415132
10
Rennes
1192521214-2
11
Paris
1093151417-3
12
Brest
992341417-3
13
Nantes
99234710-3
14
Le Havre
992341116-5
15
Angers SCO
99234612-6
16
Lorient
892251221-9
17
Auxerre
79216713-6
18
Metz
29027626-20

