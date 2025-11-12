ol walid acherchour alerte sur le mercato lyonnais iconsport 259399 0295 1 397358

OL-PSG : Une proposition choc pour éviter les erreurs d'arbitrage !

Les tensions entre les acteurs des clubs de Ligue 1 et les différents arbitres sont de plus en plus inquiétantes. A l'heure où trouver des solutions est le seul chemin viable, Walid Acherchour propose un système de challenge similaire au tennis.
Le match entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain dimanche dernier a été marqué par des incompréhensions dans les décisions arbitrales. Après la rencontre, Jorge Maciel, l'adjoint de Paulo Fonseca, est monté au créneau contre Benoit Bastien et la VAR, tandis que Corentin Tolisso a publié dans la foulée une vidéo appelant à une réunion entre les capitaines, entraineurs et présidents de Ligue 1 avec les arbitres et leurs représentants.

« C'est un grand simulateur », Pierre Ménès ouvre le dossier Tolisso« C'est un grand simulateur », Pierre Ménès ouvre le dossier Tolisso
OL : Tolisso fait la victime, cet ancien de l'ASSE en rajouteOL : Tolisso fait la victime, cet ancien de l'ASSE en rajoute
En parallèle, d'autres personnes tentent de trouver des solutions pour améliorer le confort des joueurs vis-à-vis des situations arbitrales litigieuses. C'est notamment le cas de Walid Acherchour, lequel estime qu'un système de challenge comme au tennis pourrait régler de nombreux problèmes liés au sentiment d'injustice.

Un système de challenge, la solution de Walid Acherchour

« C'est pas normal que les arbitres n'aillent pas voir. La même chose que Rennes - Lyon avec Khalis Merah sur Rouault. Ce n'est pas normal qu'il y ait des situations où on va voir et d'autres non. Si demain, comme sur le but de l'Atalanta, à quel moment il lève la main pour demander le challenge ? Il y a des choses à mettre en place, mais moi je pense que l'idée est vraiment bonne. Je resterai sur un challenge par match. S'il est bon et qu'il y a pénalty, tu le gardes », a-t-il expliqué dans Generation After sur RMC.
Ce système a toutefois quelques limites. S'il permettrait à un entraineur de forcer l'arbitre à aller voir la vidéo, cela pourrait quand même ne rien changer à son jugement. Car contrairement au tennis où il est plutôt sujet de savoir si la balle est dedans ou dehors via le challenge, le football reste un sport dans lequel l'interprétation garde une place prépondérante dans les décisions arbitrales.
Derniers commentaires

Les arbitres changent d'avis sur OL-PSG

non de jouer les jambes .. si a chaque fois que tu ramasses tout y a pas faute ca va etre sympa ... prochain match droit aux balayages tant que le ballon est touché ca passe creme

Upamecano au PSG, Bild lance un bombe

Ça serait un top recrutement et a moindre frais

Les arbitres changent d'avis sur OL-PSG

c'est juste qu'hier ils te sortent que c'est en zone grise et que donc la var n'est pas obligé d'intervenir .. du coup tu m'expliques pourquoi morton est expulsé apres l'appel de la var contre renne pour n'avoir meme pas touché le defenseur alors qu'il est dans cette fameuse zone grise? Ils ce sont surtout rendu compte que leur explication etait ridicule

Le PSG n'est pas un grand club, une star de Canal+ balance

Donc city n'est pas un grand club ? Chelsea Pareil tant qu'il n'a pas eu sa 2eme C1 en 2021 et le Barca pareil avant 2006 et sa deuxième C1 c'était un petit club ? Et ça vaut pour Tous les clubs avant leur 2eme C1 ? Bref ferme la Geoffroy Et puis alors que dire de Marseille 🤣 vu la gueule de leur pseudo C1 au rabais 😂

OL-PSG : Une proposition choc pour éviter les erreurs d'arbitrage !

Et à Marseille ils jouent comme des pieds

