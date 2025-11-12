OL-PSG : Une proposition choc pour éviter les erreurs d'arbitrage !

Les tensions entre les acteurs des clubs de Ligue 1 et les différents arbitres sont de plus en plus inquiétantes. A l'heure où trouver des solutions est le seul chemin viable, Walid Acherchour propose un système de challenge similaire au tennis.

Le match entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain dimanche dernier a été marqué par des incompréhensions dans les décisions arbitrales. Après la rencontre, Jorge Maciel, l'adjoint de Paulo Fonseca, est monté au créneau contre Benoit Bastien et la VAR, tandis que Corentin Tolisso a publié dans la foulée une vidéo appelant à une réunion entre les capitaines, entraineurs et présidents de Ligue 1 avec les arbitres et leurs représentants.

En parallèle, d'autres personnes tentent de trouver des solutions pour améliorer le confort des joueurs vis-à-vis des situations arbitrales litigieuses. C'est notamment le cas de Walid Acherchour, lequel estime qu'un système de challenge comme au tennis pourrait régler de nombreux problèmes liés au sentiment d'injustice.

Un système de challenge, la solution de Walid Acherchour

« C'est pas normal que les arbitres n'aillent pas voir. La même chose que Rennes - Lyon avec Khalis Merah sur Rouault. Ce n'est pas normal qu'il y ait des situations où on va voir et d'autres non. Si demain, comme sur le but de l'Atalanta, à quel moment il lève la main pour demander le challenge ? Il y a des choses à mettre en place, mais moi je pense que l'idée est vraiment bonne. Je resterai sur un challenge par match. S'il est bon et qu'il y a pénalty, tu le gardes », a-t-il expliqué dans Generation After sur RMC.

Ce système a toutefois quelques limites. S'il permettrait à un entraineur de forcer l'arbitre à aller voir la vidéo, cela pourrait quand même ne rien changer à son jugement. Car contrairement au tennis où il est plutôt sujet de savoir si la balle est dedans ou dehors via le challenge, le football reste un sport dans lequel l'interprétation garde une place prépondérante dans les décisions arbitrales.