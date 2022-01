OL - PSG : Quelle heure et quelle chaîne pour ce choc de L1 ?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Le premier gros choc de l’année 2022 en Ligue 1 opposera l’Olympique Lyonnais au Paris Saint-Germain ce dimanche. Une affiche quelque peu gâchée par le Covid…

Quelle heure pour regarder OL - PSG ?

Pour cette rencontre entre deux des plus grands clubs du championnat de France, le Groupama Stadium devait faire le plein. Mais avec la mise en place des jauges dans les stades à cause de la cinquième vague de la pandémie de Covid, cet OL-PSG se jouera devant 5 000 spectateurs ce dimanche 9 janvier à 20h45. François Letexier sera l’arbitre de cette rencontre, ce qui pourrait avoir le don d’agacer Jean-Michel Aulas...

Sur quelle chaîne suivre OL - PSG ?

Ce choc de la 20e journée de L1 sera diffusé en intégralité et en exclusivité sur Amazon Prime Vidéo. La paire Smaïl Bouabdellah - Benoît Cheyrou sera aux commentaires. David Astorga sera en bord terrain, alors que la présentation de ce Lyon-Paris sera faite par Thibault Le Rol et Mathieu Bodmer.

Les compos probables de OL - PSG :

Freiné par le Covid pendant ses vacances hivernales, Lucas Paqueta sera logiquement apte pour ce match. Par contre, Peter Bosz ne pourra pas compter sur Karl Toko Ekambi, Islam Slimani et Tino Kadewere, tous au Cameroun pour préparer la CAN. Pour le reste, l’OL devrait avoir un groupe plus ou moins au complet, sans Denayer (cheville), pour lancer son année 2022.

La compo probable de l’OL : Lopes - Da Silva, Boateng, Lukeba - Dubois, Guimaraes, Caqueret, Emerson - Paqueta, Aouar - Dembélé.

Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino est d’ores et déjà privé d’Angel Di Maria et Julian Draxler, testés positif au Covid. Ces deux forfaits s’ajoutent à ceux de Layvin Kurzawa, Juan Bernat, Danilo Pereira ou Gianluigi Donnarumma, eux aussi victimes du coronavirus et placés à l’isolement depuis quelques jours. Reste à savoir si Lionel Messi sera apte à jouer ce choc, alors que Neymar sera, lui, absent en raison de sa blessure à la cheville. Autant dire que le PSG alignera tout sauf une équipe-type à Lyon.

La compo probable du PSG : Navas - Dagba, Marquinhos, Kimpembe, Mendes - Verratti, Paredes, Wijnaldum - Xavi Simons, Icardi, Mbappé.