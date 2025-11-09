OL-PSG : les compos (20h45) sur Ligue 1+

putin vous jouez sans attaquant nous on joue sans gardien ....
T'as vu notre équipe ? La moitié c'est niveau L2
Normalement... il y avait bien pénalty pour l'OL.
Zairou +1 -1 😂🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Yes !!!
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|25
|12
|8
|1
|3
|28
|11
|17
|25
|12
|8
|1
|3
|21
|11
|10
|24
|11
|7
|3
|1
|21
|9
|12
|22
|12
|7
|1
|4
|24
|16
|8
|20
|12
|6
|2
|4
|23
|15
|8
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|12
|4
|20
|12
|6
|2
|4
|24
|21
|3
|18
|12
|4
|6
|2
|19
|17
|2
|17
|12
|5
|2
|5
|17
|18
|-1
|16
|12
|4
|4
|4
|18
|16
|2
|14
|12
|4
|2
|6
|18
|21
|-3
|14
|12
|3
|5
|4
|13
|17
|-4
|13
|12
|3
|4
|5
|10
|15
|-5
|11
|12
|3
|2
|7
|12
|27
|-15
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|21
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|11
|18
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|26
|-12
|7
|12
|2
|1
|9
|7
|19
|-12
Loading
🦁 Notre 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 pour affronter le PSG 👊🔴🔵 #OLPSG