Officiel ‍: La Ligue 1 dévoile son nouveau logo

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

En 2024-2025, la Ligue 1 va changer de naming en passant de Uber Eats à McDonald’s, mais pas uniquement. L’identité visuelle du championnat de France va également évoluer. Dans une vidéo publiée ce mercredi sur son compte X officiel, la Ligue 1 a dévoilé son nouveau logo. Adieu le jaune, place à un bleu plus flash et surtout à un nouveau logo qui n’a plus rien à voir avec l’ancien. Les premières réactions des internautes sont malheureusement unanimes : le logo déplait fortement.