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Ligue 1+

Mutliplex le samedi, la Ligue 1 boulverse son programme la saison prochaine

Ligue 121 avr. , 11:00
parHadrien Rivayrand
0
La saison prochaine, la Ligue 1 connaîtra quelques changements de taille. Une véritable redistribution des rencontres aura notamment lieu.
La Ligue 1 ne manque pas de suspense cette saison, et ce, à tous les étages. Une excellente nouvelle pour les fans et les observateurs assidus du football français. Ces derniers devront toutefois bientôt s’organiser un peu différemment. La saison prochaine, la LFP modifiera en effet la programmation, avec une véritable redistribution des matchs. Le multiplex du dimanche passera notamment au samedi soir. Concernant le dimanche, le programme sera allégé afin de mettre davantage en avant l’affiche de la journée de Ligue 1.

Une Ligue 1 remodelée

C’est en tout cas ce que croit savoir Le Figaro, qui fait le point sur la situation ces dernières heures. Dans les faits, voici comment s’articulera la programmation de la Ligue 1 la saison prochaine :
  • Le vendredi : 20h45
  • Le samedi : 17h15 + multiplex à 20h45 (4 matchs)
  • Le dimanche : 15h + 17h15 + 20h45 (grosse affiche)
À noter qu’il n’y aura plus de rencontre prévue en semaine, sauf en cas de reports et de reprogrammations. Reste à savoir comment ces changements seront accueillis par les suiveurs du football français. Les diffuseurs joueront encore une fois gros, tout comme la Ligue de Football Professionnel. De nombreux clubs sont en grandes difficultés financières et des rentrées d’argent sont vivement espérées, notamment via les droits TV.

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En attendant d’apprécier le prochain exercice, la saison est encore en cours. La lutte pour le titre bat son plein entre le RC Lens et le PSG. Concernant la Ligue des champions, Monaco, Rennes, Lille, Marseille et Lyon se livrent une bataille acharnée. Enfin, dans la zone rouge, Metz est condamné, tout comme, ou presque, le FC Nantes. Auxerre est barragiste mais ne compte que quatre points de retard sur l’OGC Nice.
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il fêtait bien son but y a pas longtemps contre Lyon alors qu'il aurait dû prendre rouge avant dans le match ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63282035622537
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
202948172546-21
18
Metz
153036212766-39

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