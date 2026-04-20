Le joueur italien du Paris FC adore la capitale
Ciro Immobile va rester au Paris FC

Ciro Immobile aime Paris, il va rester en Ligue 1

Paris FC20 avr. , 15:30
parClaude Dautel
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Agé de 36 ans, Ciro Immobile est arrivé à la surprise générale au Paris FC lors du dernier mercato d'hiver. Mais l'avant-centre italien a montré qu'il pouvait apporter beaucoup au club de la capitale et il devrait rester.
Lorsque les dirigeants du Paris Football Club ont officialisé la signature du légendaire joueur italien le 1er février dernier, nombreux sont ceux qui ont pené que le club voisin du PSG avait cédé à son tour à un recrutement bling-bling. Il est vrai que l'attaquant aux 57 sélections avec l'Italie sortait de deux expériences ratées avec Beşiktaş et Bologne, et on voyait mal ce qu'il pourrait apporter à une formation qui à l'époque se battait pour le maintien en Ligue 1. Presque trois mois après, plus personne n'émet le moindre doute sur Ciro Immobile, lequel aligne les matchs et a signé deux buts et deux passes décisives, tout cela en faisant preuve d'un excellent état d'esprit. Un vrai plus pour Antoine Kombouaré, qui n'a rien à reprocher à Immobile et qui valide donc le fait que ce dernier reste à Paris.

Immobile et sa famille se plaisent à Paris

Lié contractuellement avec le Paris FC, qui est désormais bien au chaud dans le classement de Ligue 1, Ciro Immobile sera toujours là la saison prochaine, comme le confirme Le Parisien. « De son côté, Ciro Immobile a signé jusqu’en juin 2027. Les deux parties peuvent décider de se séparer au mois de juin. Mais la tendance serait plutôt qu’Immobile, épanoui avec sa famille à Paris et qui a trouvé ses marques sur le terrain (2 buts, 2 passes sur ses 3 derniers matchs) reste », précise le quotidien francilien. Il est vrai qu'après avoir pas mal bourlingué tout au long de sa carrière, l'avant-centre italien révélé par la Juventus doit apprécier de retrouver de la sérénité dans une capitale française où il fait bon vivre pour sa famille. De quoi assurer au Paris FC la présence d'un joueur d'expérience et qui adore visiblement la Ligue 1, ce qui est réciproque.
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Pour qui se prend-il ????????

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ben alors ils ont meme gagner sans tolisso et avec de l'intensité mdr tout pour te faire mentir mdr

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double bus ? regardes les 20 premieres minutes. on allait quand meme pas jouer tout le match comme ça et vous en mettre 8

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c'est vrai, meme que je l'ai lu dans ton post du 32mars à 26h03

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Même si il ne faut certainement pas tout croire, y a une chose qui est certain c'est que ca bosse.

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