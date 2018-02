Monaco retrouve son tarif, Dijon touché-coulé à 52

Dans : Ligue 1, Monaco, Dijon.

En ouverture de la 26e journée, l’AS Monaco a confirmé sa très bonne forme avec une victoire 4-0 toute en efficacité. Dijon prend encore l’eau et confirme sa place de pire défense de Ligue 1 avec déjà 52 buts encaissés.

Même si dans le contenu, tout n’a pas été parfait, l’armada offensive de l’AS Monaco a fini par faire plier Dijon, ce vendredi soir à Louis-II. Sans Falcao, blessé, et sans Jovetic, forfait de dernière minute, c’est Keita Baldé qui a trouvé l’ouverture d’un tir de près (1-0, 13e). La différence se faisait ensuite en seconde période, avec l’intraitable Fabinho sur pénalty (2-0, 69e), puis deux buts dans les derniers instants.

Rony Lopes finissait le travail en force après un face à face manqué par Ghezzal (3-0, 87e) et Glik ajoutait l’ultime touche d'une frappe terrible du gauche (4-0, 91e) face à des Bourguignons toujours aussi apathiques derrière. Si Dijon va devoir resserrer les vis pour assurer le maintien, Monaco prend le large par rapport à Marseille et Lyon. L’OM, dimanche contre Bordeaux, et l’OL, quelques heures plus tôt à Lille, n’auront clairement pas le droit à l’erreur s’ils ne veulent pas voir le club de la Principauté s’envoler au classement.