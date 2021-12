Monaco explose Metz, Nantes enfonce Lorient

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 17e journée

Après sa victoire à Angers mercredi, Monaco a enchaîné un second succès de rang en battant facilement Metz 4-0. Les Monégasques remontent à la sixième place avec 26 points et reviennent à trois points de Marseille. Metz, lui, reste 19e à égalité avec le dernier Saint-Etienne. Après cinq matches sans victoire, Nantes a renoué avec le succès à Lorient 0-1. Les Merlus subissent un sixième revers de rang et sont 16e. Montpellier domine Clermont 1-0 et prend la 8e place, Clermont est 17e. Enfin, Angers renoue avec la victoire à Reims 1-2 et remonte au 7e rang, les Rémois sont 14e.

Monaco – Metz 4-0

Montpellier – Clermont 1-0

Lorient – Nantes 0-1

Reims – Angers 1-2