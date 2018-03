Monaco enfonce Lille, et regardera OM-OL peinard

Dans : Ligue 1, Monaco, LOSC.

Comme souvent, Monaco a assuré l’essentiel face à Lille, malgré une mauvaise entame de match. Avec ce succès 2-1, l’ASM peut regarder le choc des Olympiques très sereinement.

En grande difficulté ces dernières semaines, traumatisé par les incidents du week-end dernier, Lille allait surprendre tout le monde en début de rencontre. Sur une action bien construite, Mendes trouvait Mothiba juste devant le but, et l’attaquant sud-africain ouvrait parfaitement son pied (0-1, 16e). Monaco ne s’affolait pas, et finissait par inverser la tendance, progressivement. Même si Leonardo Jardim peinait à trouver la bonne formule dans le jeu, Rony Lopes profitait d’un ballon repoussé dans l’axe par Maignan pour égaliser (1-1, 44e).

Après le repos, l’entrée de Jovetic s’avérait, une fois encore, décisive. Sur un ballon en profondeur, le Monténégrin faisait son célèbre piqué pour mettre son équipe devant (2-1, 61e). Sous les yeux de son altesse le Prince Albert II, qui fêtait son anniversaire, Monaco maitrisait sereinement la fin de rencontre, et confirmait ainsi sa prise de pouvoir dans la course à la deuxième place. Pour Lille, ce n’est bien évidemment pas ici que le maintien se jouait, même si la situation se complique encore en vue du maintien.