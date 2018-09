MHSC-NO : La commission de discipline de la LFP va sévir lundi

Dans : Ligue 1, MHSC, Nîmes.

Le bouillant derby entre Montpellier et Nîmes, ponctué par une large victoire du MHSC sur le NO (3-0), n'en restera pas là. Interrompu deux fois, en première période d'abord suite à l'effondrement d'une grille sur le premier but héraultais d'Oyongo, puis en fin de match à cause de débordements après l'ultime réalisation de Laborde, ce choc inédit depuis 25 ans a marqué les esprits parmi les supporters. Et la Ligue promet désormais de faire la lumière sur les différents problèmes survenus dans les tribunes de La Mosson.

« En raison des incidents survenus lors de la rencontre Montpellier Hérault SC / Nîmes Olympique, la Commission de Discipline se réunira dès demain à 12h pour étudier les suites à donner aux événements ayant entraîné à deux reprises une longue interruption du match », a lancé, dans un communiqué, la LFP, qui se réserve donc le droit de sanctionner les deux clubs du Sud, et plus particulièrement le MHSC, sachant que les soucis sont venus des ultras montpelliérains...