MHSC-ASSE, une première décision qui énerve

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

L’ASSE espérait une décision très rapide de la LFP concernant l’issue de son match arrêté à l’heure de jeu contre Montpellier. Mais les Verts vont devoir se montrer patients, car rien ne sera décidé cette semaine.

Stoppé à l’heure de jeu ce dimanche alors que les Verts menaient au score (0-2), le match entre Montpellier et Saint-Etienne ne connaîtra pas son issue cette semaine. Au grand dam des dirigeants stéphanois, la Ligue de Football Professionnel ne prendra pas de décision définitive quant à l’issue de cette rencontre dans les jours à venir, nous apprend L’Equipe dans son édition du jour. Le quotidien national explique que la commission de discipline de la LFP va pourtant se réunir ce mercredi, mais ce dossier bouillant ne sera pas tranché dans la soirée. La Ligue a effectivement pris la décision de placer le dossier en instruction afin de se laisser un temps de réflexion nécessaire pour faire le bon choix.

Aucune décision prise cette semaine

Des mesures conservatoires vont être prises, comme la fermeture de la tribune Etang de Thau, celle des Ultras de la Butte Paillade. Mais en ce qui concerne le résultat définitif du match, il faudra peut-être attendre le 2 avril pour être fixé, date de la prochaine commission de discipline après celle de ce mercredi. Du côté de l’AS Saint-Etienne, on fait cependant le forcing pour être fixé bien avant, une requête que la LFP pourrait accepter en avançant son jugement au 26 mars prochain. Quoi qu’il en soit, Montpellier a toujours l’espoir de rejouer ce match, partiellement ou dans son intégralité tandis que du côté de Saint-Etienne, on ne veut pas entendre parler d’autre chose que d’une victoire sur tapis vert, alors que l’équipe d’Eirik Horneland menait au score et que ce sont les supporters de Montpellier qui ont provoqué le chaos en tribunes, causant l’arrêt définitif du match sur décision de l’arbitre François Letexier.