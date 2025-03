MHSC-ASSE rejoué, panique à Saint-Etienne

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

On ignore pour l’instant ce qu’il adviendra du match interrompu ce dimanche à la 57e minute entre Montpellier et Saint-Etienne. Mais dans le camp du MHSC, on est persuadé que cette rencontre sera rejouée.

Les dirigeants de l’AS Saint-Etienne ne veulent pas entendre parler d’un match à rejouer face à Montpellier après l’interruption de la rencontre ce dimanche à la 57e minute en raison de graves incidents en tribunes. Pour rappel, les Verts menaient 0-2 malgré le carton rouge reçu par Maxime Bernauer lorsque François Letexier a pris la décision d’interrompre définitivement la rencontre. La LFP va maintenant devoir prendre une décision rapide sur l’issue de ce match et trois options s’offrent à l’instance : un match gagné sur tapis vert par Saint-Etienne, un match à rejouer entièrement ou un match à rejouer partiellement, en reprenant à la 57e minute à 0-2 mais à 11 contre 10.

L’ASSE est fermement opposée aux deux derniers cas de figure et pourtant, dans le camp montpelliérain, on croit dur comme fer à l’une de ces deux options. Selon les informations de L’Equipe, les dirigeants du MHSC croient « fermement » que le match ne leur sera pas donné perdu sur tapis vert, mais à rejouer à huis clos, en entier ou partiellement. Dans les deux cas, l’espoir de l’emporter serait de mise, grâce à la supériorité numérique et à la demi-heure restante à jouer. Jean-Louis Gasset a annoncé ce mardi à ses joueurs qu’il restait jusqu’à la fin de la saison, avec au passage un message de mobilisation générale pour lancer une opération comando. Qui serait cependant possible à condition de pouvoir rejouer et prendre des points contre Saint-Etienne.