ICONSPORT_276713_0173

Metz-Rennes : Les compos (20h45 sur Ligue1+)

Ligue 128 nov. , 19:48
parCorentin Facy
0
14e journée de Ligue 1
Metz : Fischer, Colin, Gbamin, Yegbe, Ballo-Touré, Traoré, Deminguet, Sané, Hein, Tsitaishvili, Sabaly
Rennes : Samba, Aït-Boudlal, Jacquet, Brassier, Frankowski, Camara, Rongier, Cissé, Al-Tamari, Embolo, Lepaul

Ligue 1

28 novembre 2025 à 20:45
Metz
20:45
Rennes
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_278257_0708
PSG

PSG : Klopp, Luis Enrique, Liverpool a un plan monstrueux

ICONSPORT_275427_0350
OL

OL : Lyon publie un bilan financier catastrophique

ICONSPORT_278179_0040
OM

C'est dingue, Balerdi n'a jamais vu ça à l'OM

Fil Info

20:00
PSG : Klopp, Luis Enrique, Liverpool a un plan monstrueux
19:30
OL : Lyon publie un bilan financier catastrophique
19:00
C'est dingue, Balerdi n'a jamais vu ça à l'OM
18:30
OL : Endrick 18 mois à Lyon, la bombe du mercato
18:00
Le Barça coule, Lamine Yamal doit partir
17:40
Daniel Riolo en colère : « Un foutage de gueule intégral »
17:20
Willian Pacho et le PSG, accord enfin trouvé
17:00
Bouaddi acheté par le PSG et prêté à Lille, ça brûle

Derniers commentaires

Bouaddi acheté par le PSG et prêté à Lille, ça brûle

Lui serait un excellent renfort.il a le niveau.on peut l'acheter au mercato d'hiver et le preter à Lille pour ne pas trop les affaiblir cette saison

Bouaddi acheté par le PSG et prêté à Lille, ça brûle

Il faut un grand stade moderne pour un grand club.,c’est la règle partout en EUROPE.C’est comme ça et une fois que c’est réalisé il,n’y a pas de problème.

Willian Pacho et le PSG, accord enfin trouvé

Pacho a encore une marge de progression malgré son niveau.le prolonger est une évidence

OL : Lyon publie un bilan financier catastrophique

Je viens de voir les résultats, honteux ..... Dire que personne ne rend des comptes à personne. Les responsables devraient être interdit de gestion et même de comptes perso à vie pour Textor je rétablie la peine de mort

La Farmers League mange la Premier League

Tout marseillais que je suis, je suis régulièrement les perf du PSG car quoiqu'on en pense c’est la seule equipe francaise en capacité de gagner régulièrement la LDC... les autres font de leur mieux et ils y parviennent, mais s'ils arrivent en 1/8 de finale ça sera déjà tres bien.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

Loading