Metz-Rennes : Les compos (20h45 sur Ligue1+)

La Farmers League mange la Premier League

Tout marseillais que je suis, je suis régulièrement les perf du PSG car quoiqu'on en pense c’est la seule equipe francaise en capacité de gagner régulièrement la LDC... les autres font de leur mieux et ils y parviennent, mais s'ils arrivent en 1/8 de finale ça sera déjà tres bien.