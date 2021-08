Messi au PSG, Canal+ se brûle en mettant le feu

Dans : Ligue 1.

La signature de Lionel Messi au PSG bouleverse les plans de Canal+, qui mise désormais gros sur la Ligue 1. De quoi faire sourire.

Détenteur des droits des affiches du samedi soir et du dimanche après-midi, Canal+ a longtemps voulu s’en débarrasser. Ce n’est désormais plus le cas, c’est même tout le contraire puisque la chaine cryptée lance désormais une campagne pour promouvoir le prochain match du PSG face à Strasbourg. Ce sera ce samedi soir et à l’occasion de la réception des Alsaciens, Lionel Messi sera présenté au public parisien. L’Argentin ne sera bien évidemment pas en tenue, lui qui n’a pas d’entrainement dans les jambes, mais le public du Parc des Princes pour voir sa nouvelle idole, quatre ans après la double signature de Kylian Mbappé et Neymar. La chaine cryptée a donc mis en avant ce match sur ses antennes, avec un message envoyé à l’ensemble de ses abonnés pour les inciter à « se mettre à l’argentin ».

On dirait bien que @canalplus a commencé à manger son chapeau. pic.twitter.com/3UyeMHsRvF — Cahiers du football (@cahiersdufoot) August 12, 2021

« Un été plein de surprises ! Après un mercato exceptionnel, c’est au tour de Lionel Messi de faire son entrée dans la capitale ! Pour le voir jouer... patience, patience, mais Messi sera présenté dès samedi soir lors de la rencontre à domicile contre le RC Strasbourg sur CANAL+ Sport », a lancé la rédaction des sports, dans un message qui a bien évidemment fait réagir sur les réseaux sociaux. C’est le sourire en coin que les internautes ont accueilli cette campagne de communication, rappelant que Maxime Saada, le grand patron de la chaine de Vincent Bolloré, avait promis que c’en était fini avec la Ligue 1 sur Canal+ après la perte des droits TV face à Amazon. Il n’en est donc rien, et la chaine du groupe Vivendi fait même un gros effort en continuant de diffuser les rencontres de Ligue 1 sur Canal+ Sport, qui est rendu accessible et gratuite pour ce mois d’août à ceux qui sont simplement abonnés à Canal+. Un geste qui permettra à certains d’oublier que Canal+ a augmenté à deux reprises son abonnement dans les derniers mois. Lionel Messi le vaut visiblement bien.