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McDonald’s veut mettre la Ligue 1 au régime

Ligue 110 avr. , 13:00
parGuillaume Conte
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La LFP a plusieurs dossiers chauds à régler dans les prochains mois, alors que Vincent Labrune ne devrait pas passer la main tout de suite. Le cas du naming de la Ligue 1 ne va pas être simple.  
Sponsor principal de notre championnat depuis le 1er juillet 2024, McDonald’s avait frappé fort en prenant la suite de Uber Eats pour apposer son nom à la Ligue 1. Le montant du contrat avait presque doublé, passant de 16 ME par an à 30 ME pour trois saisons. Ce contrat arrive à son terme à l’issue de la saison prochaine, et pour ne pas être pris de court, les discussions ont débuté avec l’enseigne américaine de fast-food. 

La LFP satisfaite du contrat avec McDonald's

Et selon L’Equipe, les premiers échos sont plutôt négatifs. La LFP a tâté le terrain en demandant si la reconduction du contrat sur les mêmes base était possible. Il faut dire que ce naming à 30 millions d’euros est jugé comme un très bon montant, et la Ligue n’a pas vraiment l’intention de demander beaucoup plus pour conserver ce contrat. 
« Les premiers échos ne sont pas forcément très engageants », souligne le quotidien sportif. Deux possibilités à cela. Soit McDonald’s n’est pas très chaud pour continuer cette aventure, soit c’est le montant qui devra être revu à la baisse. Avec la baisse des droits TV, ce naming est devenu une source importante de revenus, et la Ligue peut bien sur courtiser d’autres gros sponsors pour y apposer son titre. 
C’est pour le moment Vincent Labrune qui gère ce dossier, mais le président de la LFP doit prochainement céder sa place dans le projet de réforme de la gouvernance du football français. Le changement de modèle de la Ligue n’est toutefois toujours pas confirmé et cette réforme ne devrait même pas être validée par les instances gouvernementales dans les prochains mois. Et pour le moment, la LFP est aussi occupée à trouver un successeur à Nicolas de Tavernost pour gérer LFP Média et le dossier très sensible de Ligue 1+. Un dossier très important alors que le virage de la deuxième saison sera capital. 
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Monaco
49281549493910
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48281468412912
7
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4728138747407
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9
Lorient
382891183842-4
10
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37281071139354
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Brest
3628106123743-6
12
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13
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18
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152836192560-35

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