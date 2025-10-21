LOSC : Letang mieux traité que Longoria, la réponse va tomber

Le président du LOSC va connaitre sa sanction pour ses différents propos plus que limites sur l'arbitrage. Il devrait prendre une suspension légère.

Olivier Letang, qui sera entendu ce mercredi par la commission de discipline pour ses nombreux propos à l’encontre des arbitres, risque de prendre trois matchs de suspension de terrain et de vestiaire selon L’Equipe. Le barème prévu pour des « propos blessants » devrait être appliqué, assure le quotidien sportif. Le président du LOSC devrait donc bien s’en tirer après ses différentes sorties véhémentes contre l’arbitrage.

Des propos de plus en plus fréquents chez les dirigeants, qui n’hésitent pas à parler de problème au sein de l’arbitrage en France à chaque décision à leur encontre. Mais Olivier Letang était allé assez loin, parlant « d’escroquerie », puis laissant entendre que les problèmes dans les stades pouvaient venir des arbitres. « Ils vont mettre le feu au stade et un jour il y aura des gros problèmes », avant d’appeler à une révolution dans le monde de l’arbitrage.

Une habitude chez Letang qui s’était déjà montré véhément à tort après un match entre Lille et le PSG en septembre 2024. A voir selon la décision de la commission de discipline, si elle se montre aussi clémente que L’Equipe l’annonce. Pour avoir critiqué l’arbitrage et crié à la « corruption », Pablo Longoria avait été suspendu 15 matchs la saison dernière.