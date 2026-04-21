L’OM aura une VAR spéciale face à Nice

Ligue 1+ va soigner les amateurs de Ligue 1 qui ne sont pas encore abonnés à la chaine de la Ligue. Un dispositif spécial sera mis en place pour le match entre l'OM et Nice de dimanche soir.

Le week-end prochain, Ligue 1+ mettra en place un dispositif particulier pour essayer d’attirer de nouveaux abonnés. En effet, tous les matchs diffusés par la chaîne de la LFP seront disponibles en clair et permettront donc à tout le monde de découvrir la chaine qui détiendra 100 % des matchs la saison prochaine. A cette occasion, la Ligue a communiqué sur plusieurs nouveautés qui seront mises en place et notamment autour du match entre l’OM et Nice, décisif à la fois pour la course à la Ligue des Champions, et pour le maintien pour les Aiglons. Il y aura notamment pour la troisième fois de la saison des explications de la part de l'arbitre sur les décisions prises par la VAR via les enceintes du Stade Vélodrome. Ce sera une première à Marseille.

« À l’occasion de cette édition exceptionnelle, Ligue 1+ renforce son dispositif éditorial et technologique afin de plonger les spectateurs au cœur de l’événement :

Spider Cam déployée sur la rencontre OM – Nice Caméras HF installées sur les trois plus grandes affiches du week-end Poursuite des tests de sonorisation du VAR sur OM – Nice Immersion renforcée dès l’avant-match :

micros ouverts dès l’échauffement

micros portés par le staff technique et certains joueurs

accès aux vestiaires élargi et enrichi

Objectif : faire vivre les matchs au plus près du terrain et des acteurs, comme seuls les abonnés Ligue 1+ peuvent le vivre habituellement », a ainsi fait savoir la LFP, qui va mettre le paquet sur le match de dimanche soir qui sera l’affiche de la 31e journée. Il reste à savoir si cette opération spéciale permettra de séduire de nouveaux abonnés. Les passionnés par la Ligue 1 ne manquent pas, mais malgré un tarif plus abordable et une couverture éditoriale très correcte, Ligue 1+ n’a pas réussi à inverser la tendance face au piratage qui marche toujours très fort en France comme dans le reste du monde.