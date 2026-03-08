ICONSPORT_361060_0325

L’OL sans Endrick ni Tolisso contre le PFC, c’est la surprise

Ligue 108 mars , 20:00
parGuillaume Conte
1
L'OL a besoin d'une victoire pour se relancer en Ligue 1 et continuer de croire au podium. Mais le 11 de départ est chamboulé par Paulo Fonseca.
Après trois défaites consécutives, l’Olympique Lyonnais a l’obligation de réagir pour ne pas enclencher une spirale négative qui gâcherait toute la deuxième partie de saison. Mais Paulo Fonseca a visiblement un oeil en Galice, et a décidé de ménager certains de ses joueurs majeurs. Ainsi, au coup d’envoi de la rencontre contre le Paris FC ce dimanche soir, outre l’absence de Maitland-Niles, Endrick, Nartey et Tolisso ne sont pas titulaires. La chance va être donnée à des joueurs souvent sur le banc ces dernières semaines, comme Hateboer, Karabec, Merah et Himbert. L’infirmerie lyonnaise peine à désemplir et les supporters craignent que les absences de Sulc, Moreira ou Nuamah finissent par peser sur les organismes.
« Coach, tu nous proposes que des dingueries en ce moment », « on va faire confiance à Paulo mais j’ai peur », « la compo hyper pas rassurante », « on laisse tomber le championnat ou quoi ? », « mais qui sont ces gens », ont même envoyé les supporters lyonnais, pas du tout convaincus par le 11 de départ aligné par Paulo Fonseca.
1
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
45241437392613
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Le Havre
262568112032-12
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

