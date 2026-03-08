ICONSPORT_361382_0007

L1 : OL - PFC : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Ligue 108 mars , 19:49
parGuillaume Conte
3
25e journée de Ligue 1 :
La compo de l'OL : Greif - Hateboer, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Tessmann, Morton - Karabec, Merah, Abner - Himbert.
La compo du Paris FC : Trapp - Camara, Coppola, Mbow, Sangui - Munetsi, Lees-Melou, Matondo - Ikoné, Krasso, Simon.

Ligue 1

08 mars 2026 à 20:45
Olympique Lyonnais
20:45
Paris
3
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
45241437392613
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Le Havre
262568112032-12
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

Loading