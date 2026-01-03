Lille-Rennes : Eric Wattellier répond à la polémique sur Ligue1+

Chahuté par Olivier Létang et Bruno Genesio à la mi-temps de Lille-Rennes après l’exclusion d’Alexsandro, Eric Wattellier a répondu à la polémique au micro de Ligue1+ tard ce samedi.

Très critiqué par les dirigeants de Lille après la défaite des Dogues contre Rennes samedi soir en raison du carton rouge distribué à Alexsandro en début de match, l’arbitre Eric Wattellier a répondu à la polémique au micro de Ligue1+. « Nous sommes dans une situation d’anéantissement d’une occasion manifeste. L’attaquant avait la maîtrise du ballon, il se dirigeait vers le but. Tous les éléments étaient réunis pour exclure le défenseur fautif. C’est une décision qui doit être prise que ce soit à la 1ère minute ou à la 90e minute car elle répond aux critères de loi du jeu » a d’abord lancé l’arbitre de ce Lille-Rennes avant de poursuivre et de conclure.

« C’est un carton rouge qui devait être distribué. J’arbitre un match, je prends les décisions qui me semblent les plus justes. Les lois du jeu ne parlent pas de dernier défenseur mais d’anéantissement d’une occasion de but. L’exclusion était attendue. On est habitués à gérer la pression. Par contre, on ne peut pas accepter toute forme d’intimidation lorsque l’on arbitre un match. L’image du football est à respecter. Nous sommes habitués à gérer ce genre de problématique » a conclu Eric Wattellier, dans le viseur de l’état-major du LOSC ce samedi.