L1 : Rennes punit le LOSC à 11 contre 10

17e journée de Ligue 1 :

Stade Pierre-Mauroy

LOSC-Rennes 0-2

Buts : Frankowski (49e), Merlin (56e) pour Rennes

Exclusion : Alexsandro (13e) pour Lille

Dans ce choc du samedi, Rennes démarrait parfaitement dans le jeu. Un fait de jeu aidait les Bretons avec la faute d'Alexsandro (13e). Elle annihilait une action de but d'Embolo et lui valait un carton rouge. Rennes dominait ensuite même si le LOSC avait des occasions. Fernandez-Pardo ratait notamment un face à face devant Samba en fin de premier acte. Frustrés à la pause, les Lillois étaient punis au retour des vestiaires. Le marquage défensif laxiste des Nordistes profitait à Frankowski de la tête puis à Merlin d'une frappe croisée. Rennes s'imposait 2-0 pour réaliser un gros coup. 6es avec 30 points, les Bretons reviennent à 2 unités de Lille 4e.