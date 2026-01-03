ICONSPORT_281216_0125

L1 : Rennes punit le LOSC à 11 contre 10

Ligue 103 janv. , 23:03
parMehdi Lunay
0
17e journée de Ligue 1 :
Stade Pierre-Mauroy
LOSC-Rennes 0-2
Buts : Frankowski (49e), Merlin (56e) pour Rennes
Exclusion : Alexsandro (13e) pour Lille
Dans ce choc du samedi, Rennes démarrait parfaitement dans le jeu. Un fait de jeu aidait les Bretons avec la faute d'Alexsandro (13e). Elle annihilait une action de but d'Embolo et lui valait un carton rouge. Rennes dominait ensuite même si le LOSC avait des occasions. Fernandez-Pardo ratait notamment un face à face devant Samba en fin de premier acte. Frustrés à la pause, les Lillois étaient punis au retour des vestiaires. Le marquage défensif laxiste des Nordistes profitait à Frankowski de la tête puis à Merlin d'une frappe croisée. Rennes s'imposait 2-0 pour réaliser un gros coup. 6es avec 30 points, les Bretons reviennent à 2 unités de Lille 4e.

Ligue 1

03 janvier 2026 à 21:05
LOSC Lille
0
2
Match terminé
Rennes
Frankowski49'Merlin56'
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
84
ENTRE
O. Sahraoui
LOSC LilleLOSC Lille
SORT
H. Haraldsson
LOSC LilleLOSC Lille
Remplacement
74
ENTRE
T. Santos Carvalho
LOSC LilleLOSC Lille
SORT
C. Verdonk
LOSC LilleLOSC Lille
Remplacement
70
ENTRE
F. Sanches Correia
LOSC LilleLOSC Lille
SORT
M. Sivertsen Broholm
LOSC LilleLOSC Lille
Remplacement
70
ENTRE
A. Bouaddi
LOSC LilleLOSC Lille
SORT
M. Fernandez Pardo
LOSC LilleLOSC Lille
Voir Les Détails Complets Du Match
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
18175392030-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

