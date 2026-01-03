Lille-Rennes : « Une honte », Letang incendie l’arbitre

L’arbitrage d’Éric Wattellier lors de la première mi-temps du match entre Lille et Rennes a fortement déplu à Olivier Létang, le président lillois, qui a incendié l’arbitre du match à son retour au vestiaire à la mi-temps.

A la mi-temps, le score est toujours de 0-0 entre Lille et Rennes au stade Pierre-Mauroy. Aucun but n’a été marqué et pourtant, le premier acte a été mouvementé. Le LOSC joue à dix depuis l’exclusion de son défenseur Alexsandro dans le premier quart d’heure. Un carton rouge fermement contesté par l’état-major lillois dans son ensemble. Comme cela a été capté par les caméras de Ligue1+, le retour aux vestiaires a été chaud pour tous les acteurs et notamment pour Éric Wattellier.

L’arbitre de la rencontre a subi les foudres de l’entraîneur Bruno Genesio, du coordinateur sportif Sylvain Armand et surtout du président de Lille, Olivier Létang. « C’est une honte, c’est honteux » a notamment lancé très énervé l’ex-dirigeant du Stade Rennais à l’égard du corps arbitral. Olivier Létang, qui est un habitué de ce genre de sortie et qui avait notamment été sanctionné par l’UEFA pour cela, risque sans doute de devoir répondre de ses actes devant la commission de discipline de la LFP dans les prochains jours.