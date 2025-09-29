daniel riolo tape sur nasser et sa gestion iconsport 259996 0163 393600

Ligue 1 : Daniel Riolo réclame une révolution totale

Ligue 129 sept. , 11:00
parCorentin Facy
1
Exaspéré par les cartons rouges toujours plus nombreux en Ligue 1, Daniel Riolo réclame une révolution totale de l’arbitrage.
La Ligue 1 est le championnat du top 5 européen dans lequel il y a le plus de cartons rouges depuis le début de la saison. Ce dimanche, l’affiche entre Rennes et Lens a de nouveau été animée par une exclusion… après seulement une minute de jeu. En position de dernier défenseur, Jonathan Gradit a été exclu pour avoir stoppé de manière illicite Seko Fofana qui partait au but. Si l’on suit le règlement à la lettre, ce carton rouge est mérité pour le défenseur du RC Lens. Mais sur les ondes de RMC après le match nul entre les deux équipes au Roazhon Park (0-0), Daniel Riolo a réclamé un changement profond de l’arbitrage, précisément sur le point des cartons rouges.
Selon le journaliste, il est urgent de revoir certains points du règlement afin d’éviter de voir autant de joueurs expulsés, ce qui nuit ensuite à la qualité du spectacle. « Je n'en peux plus de l'arbitrage à la française. Je n'en peux plus de ces cartons rouges qui viennent trop vite, de ces fautes sifflées sans arrêt. Ca casse le rythme du match. Quand tu défends, les cassures de rythme, ça t'aide. Qu'on ne vienne pas me parler des règlements. Il y a douze lois du jeu, le reste c'est de l'adaptation, du pragmatisme. C'est dans des bureaux qu'on décide de dire : "sortez les cartons rouges vite, ne les sortez pas, sifflez avec telle lecture de l'esprit du jeu ou pas'. Ça, c'est de l'esprit, quelque chose qui est de l'adaptation et l'arbitrage à la française, je n'en peux plus, ça me saoule » s’est agacé le journaliste avant de conclure.

Lire aussi

L1 : Lens frustre Rennes à 10 contre 11L1 : Lens frustre Rennes à 10 contre 11
« Je refuse ce genre de rouges. Je ne veux pas qu'il y ait des rouges sur ce genre d'action. Rien ne me prouve que, quand tu pars à 50 mètres, tu vas réussir à aller devant le gardien sans être rattrapé. Si tu veux vraiment jouer là-dessus, sur le point de règlement, je veux même contester que c'est pas une action de but parce qu'il peut très bien être rattrapé » peste Daniel Riolo, qui espère pouvoir dialoguer à ce sujet avec les responsables de l’arbitrage français dont Mickaël Landreau fait désormais partie. Avec l’espoir de voir certaines règles changer, notamment pour faire baisser drastiquement le nombre de cartons rouges en Ligue 1 d’ici la fin de la saison. 
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_271272_0037
PSG

Luis Enrique l'adore, le PSG peut l'avoir pour 10 ME

ICONSPORT_272201_0082
OL

L'OL a fait le coup du siècle, Liverpool est abasourdi

ICONSPORT_272048_0033
OM

OM : L'Ajax gravement malade en arrivant à Marseille

ICONSPORT_268698_0303
OL

L'OL a un énorme défaut, il fait gagner Lyon

Fil Info

12:00
Luis Enrique l'adore, le PSG peut l'avoir pour 10 ME
11:30
L'OL a fait le coup du siècle, Liverpool est abasourdi
10:30
OM : L'Ajax gravement malade en arrivant à Marseille
10:00
L'OL a un énorme défaut, il fait gagner Lyon
9:40
L1 : Deux Lyonnais et deux Marseillais dans l'équipe type
9:20
Le PSG a trouvé la doublure d’Hakimi au Portugal
9:00
Rennes : « Le message ne passe pas », Habib Beye en perdition
8:40
Un nouvel attaquant au PSG pour affronter le Barça ?
8:20
OM : Une pépite française donne son accord à Marseille

Derniers commentaires

L'OL a signé le coup le plus énorme du mercato

Entre lui, Morton, Karabec, même Sulc (qui n'a pas encore tout donné je pense), le jeune moreira très prometteur, la cellule a très très bien bossé

« Des gens qui n’ont pas la compétence », le LOSC enrage contre l’arbitrage

dit il mdr la regle n'existe plus mais compare pas une main coller au corps et une main au dessus de la tete comme c'etait le cas avec rabiot

« Des gens qui n’ont pas la compétence », le LOSC enrage contre l’arbitrage

effectivement c'est la position du corps qui compte et la bras coller et en plus il revienne a la faute d'avant

« Des gens qui n’ont pas la compétence », le LOSC enrage contre l’arbitrage

si il prend rouge la ben a chaque match ya rouge sur le joueur qui le tacle cqfd

Le PSG humilié comme jamais, elle ne digère pas

Il faut reconnaitre que dans le foot féminin les lyonnaises sont vraiment top

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

Loading