Exaspéré par les cartons rouges toujours plus nombreux en Ligue 1, Daniel Riolo réclame une révolution totale de l’arbitrage.

La Ligue 1 est le championnat du top 5 européen dans lequel il y a le plus de cartons rouges depuis le début de la saison. Ce dimanche, l’affiche entre Rennes et Lens a de nouveau été animée par une exclusion… après seulement une minute de jeu. En position de dernier défenseur, Jonathan Gradit a été exclu pour avoir stoppé de manière illicite Seko Fofana qui partait au but. Si l’on suit le règlement à la lettre, ce carton rouge est mérité pour le défenseur du RC Lens. Mais sur les ondes de RMC après le match nul entre les deux équipes au Roazhon Park (0-0) , Daniel Riolo a réclamé un changement profond de l’arbitrage, précisément sur le point des cartons rouges.

Selon le journaliste, il est urgent de revoir certains points du règlement afin d’éviter de voir autant de joueurs expulsés, ce qui nuit ensuite à la qualité du spectacle. « Je n'en peux plus de l'arbitrage à la française. Je n'en peux plus de ces cartons rouges qui viennent trop vite, de ces fautes sifflées sans arrêt. Ca casse le rythme du match. Quand tu défends, les cassures de rythme, ça t'aide. Qu'on ne vienne pas me parler des règlements. Il y a douze lois du jeu, le reste c'est de l'adaptation, du pragmatisme. C'est dans des bureaux qu'on décide de dire : "sortez les cartons rouges vite, ne les sortez pas, sifflez avec telle lecture de l'esprit du jeu ou pas'. Ça, c'est de l'esprit, quelque chose qui est de l'adaptation et l'arbitrage à la française, je n'en peux plus, ça me saoule » s’est agacé le journaliste avant de conclure.

« Je refuse ce genre de rouges. Je ne veux pas qu'il y ait des rouges sur ce genre d'action. Rien ne me prouve que, quand tu pars à 50 mètres, tu vas réussir à aller devant le gardien sans être rattrapé. Si tu veux vraiment jouer là-dessus, sur le point de règlement, je veux même contester que c'est pas une action de but parce qu'il peut très bien être rattrapé » peste Daniel Riolo, qui espère pouvoir dialoguer à ce sujet avec les responsables de l’arbitrage français dont Mickaël Landreau fait désormais partie. Avec l’espoir de voir certaines règles changer, notamment pour faire baisser drastiquement le nombre de cartons rouges en Ligue 1 d’ici la fin de la saison.