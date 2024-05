Ligue 1 ‍: Canal+ prêt à revenir avec un achat choc

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Les jours passent sans que l'on connaisse le futur diffuseur de la Ligue 1, mais toutes les pistes passent par Canal+, même si c'est Beinsports qui s'offre les droits TV de la L1.

Les clubs de Ligue 2 et bientôt ceux de Ligue 1 passent actuellement devant la DNCG. Et faute de connaître les droits touchés à partir de la saison prochaine, le gendarme financier du football a demandé à ce que les équipes mettent la même somme que l'an passé. Cela confirme, si besoin en était, du stress qui commence à devenir de plus en plus grand au sein du football français, même si tout le monde affirme officiellement avoir confiance en Vincent Labrune pour réussir à sortir de ce bourbier. Si la piste Beinsports, poussée par le Qatar pour sauver la Ligue 1, est toujours en pole position, les regards sont tournés vers Canal+ où Maxime Saada a les clés pour tout débloquer. Ces derniers jours, on évoque la possibilité que la chaîne cryptée de référence s'offre de nouveau le match du dimanche soir, considéré comme le plus prestigieux de tous, même si rien n'est acquis.

Tension en Ligue 1 sur les droits TV

Droits TV : Canal+ s'est fait cracher dessus, il valide la vengeance https://t.co/a7nEDA2bBg — Foot01.com (@Foot01_com) May 28, 2024

Sur Eurosport, on dresse un tableau très inquiétant de la situation actuelle autour du dossier des droits TV et on estime que si Canal+ refuse de tendre la main à Beinsports ou à la LFP, alors cela risque d'être la catastrophe. « Il y a deux leviers pour un accord dont m’ont parlé des économistes. C’est la pression politique au sommet de l’état pour donner un coup de pouce à des investisseurs qui viendraient en aide, le deuxième, il est également hypothétique, c’est un retour de Canal+ dans le jeu des droits TV et notamment pour ce fameux match du dimanche soir qui fait quand même partie de l’ADN de Canal+. Si aucun de ces deux levers n’est actionné, alors oui la LFP est dans la panade », a reconnu Martin Mosnier, journaliste d'Eurosport. Récemment, Maxime Saada a confié que Canal+ ne sera pas « le fossoyeur » de la Ligue 1, on va désormais savoir rapidement comment tout cela peut se confirmer.